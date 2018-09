Cristiano Ronaldo espulso | “è una vergogna | vogliono distruggerlo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) L’arbitro tedesco, Brych, ha punito quello che a suo dire è sembrato un fallo di reazione da parte dinei confronti di Murillo. CR7 dopo un contrasto, gli appoggia una mano in testa e quasi gli tira i capelli. Per il direttore di gara e i suoi assistenti è un gesto da punire col rosso. Al Mestalla la decisione suggerita a Brych di espellereper la tirata di capelli su Murillo. Ma l'addizionale Marco Fritz non è arbitro nuovo alle sviste, come quando nel 2010 prese un abbaglio di cui in Germania parlano ancora oggiÈ durata 29 minuti la prima partita dicon la maglia della Juve in Champions contro il Valencia. CR7 è statodopo aver tirato i capelli all’ex Inter Murillo ed è uscito dal campo tra le lacrime. Katia Aveiro, sorella del campione portoghese, non le manda a dire e su Instagram, scrive: “vergognoso per il calcio, giustizia sarà fatta,distruggere mio fratello ma Dio non dorme“.