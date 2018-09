Cristiano Ronaldo espulso a Valencia | quante giornate di squalifica rischia?

it.eurosport

: Most Champions League hat-tricks: 8—Lionel Messi 7—Cristiano Ronaldo 3—Luiz Adriano, Mario Gomez, Filippo Inzaghi - brfootball : Most Champions League hat-tricks: 8—Lionel Messi 7—Cristiano Ronaldo 3—Luiz Adriano, Mario Gomez, Filippo Inzaghi - OptaPaolo : 1 - Prima espulsione in 154 presenze di Champions League per Cristiano Ronaldo. Novità. #UCL #ValenciaJuve - AndreaBricchi77 : L'espulsione di @Cristiano #Ronaldo è una pagliacciata assurda! La Champions senza #VAR è ancora più assurda. Le it… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)alla prima in Champions con la Juventus il fenomeno portoghese piange disperato e molto arrabbiato. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell'avversario a terra per invitarlo a non esagerare con le reazioni plateali. Poi il cartellino rosso e l'uscita dal campo in lacrime, così è cominciata così l'avventura in Champions League dicon la maglia della Juventus.Per la prima volta in 154 presenze in Champions League, l'asso portoghese ha rimediato un rosso per un buffetto a Murillo, punito da Brych. Difficile capire come sarà derubricato il cartellino di, possibile anche che se la cavi con una sola giornata di stop. Un provvedimento che la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori e degli appassionati hanno giudicato troppo severo e che lo potrebbe tenere a riposo per una o forse più partite...