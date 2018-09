Così Ronaldo è tornato | in lacrime | sulla terra

huffingtonpost

(Di giovedì 20 settembre 2018) Valencia-Juventus, prima giornata di Champions League, non verrà ricordata per l'orgogliosa vittoria della Juventus, in dieci, per 2-0, due rigori impeccabili di Pjanić, e nemmeno per il penalty respinto dal polacco Szczesny, l'erede di Buffon, a Parajo.No, la notte del Mestalla resterà, sempre e per sempre, la notte dell'ingiusta espulsione, al 29' del primo tempo, di Cristiano, per una presunta tirata di capelli ai danni di Murillo. Uno svarione dell'arbitro tedesco Felix Brych e del giudice di linea.Così è stato sancito dalle varie moviole e anche da moltissimi "anti-juventini". Il portoghese rischia ora, come minimo, due giornate di squalifica. Non aveva mai subito un "rosso", in più di centocinquanta partite, in quella che un tempo era la Coppa dei Campioni.È stata la notte del ritorno di. Il campione, muscoli e ...