Sul tavolo c'è l'ipotesi che "chi non partecipa al meccanismo in termini di sbarchi e redistribuzione, partecipa in termini finanziari". Così il premiertornando in alergo al termine della lunga cena- durata oltre 4 ore- tra i 28 leader Ue a Salisburgo,risponde ai cronisti a proposito di migranti, tema che è stato al centro della discussione.Alcuni"che hanno dichiarato di non voler partecipare alla redistribuzione dei migranti hanno già dato la disponibilità ad accettare", ha spiegato.(Di giovedì 20 settembre 2018)