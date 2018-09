Conte vs Frontex più forte | ma a Salisburgo nessun passo avanti

A Salisburgo Conte in tono minore : prova a resistere su Frontex - porta a casa poco o nulla : Mentre Giuseppe Conte parla in conferenza stampa alla fine del vertice europeo di Salisburgo, in una saletta vicina Emmanuel Macron usa la clava contro Matteo Salvini e il governo di Roma. "Chi non accetta il rafforzamento di Frontex, esce da Schengen", attacca il presidente francese, "i paesi che non vogliono più Europa non avranno i fondi per le riforme strutturali", dice contro Visegrad. E ancora: "Chi genera le tensioni? Quelli che ...

Migranti - Conte incontra il cancelliere austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - Conte e l’intesa con l’austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

Migranti - Tusk incontra Conte e illustra il piano Ue per rafforzare la missione Frontex : ROMA Invece dell'esame di inglese che avrebbe dovuto sostenere oggi per ottenere la cattedra di diritto privato a La Sapienza, test di europeismo per Giuseppe Conte che incontra il presidente del ...

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte : “Francia e Malta se ne prenderanno 100” : Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” Continua a leggere L'articolo Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” proviene da NewsGo.

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 100 migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

