Conte - manovra dovrà tenere conti ordine : ANSA, - SALISBURGO, 19 SET - "Il numero della manovra dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice ...

Conte : «Manovra sarà seria e credibile. Sforare il 2%? Non ci dobbiamo impiccare ai decimali» : «Non è una questione elettorale, gli appuntamenti elettorali sono distanti, la realtà è che l'immigrazione è un tema importante» sul quale «la politica con la P maiuscola deve essere pronta ad assumersi responsabilità e a dare risposte complessive». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Salisburgo prima del vertice Ue rispondendo ad una ...

Conte : "Manovra sarà seria e credibile. Sforare il 2%? Non ci dobbiamo impiccare ai decimali" : sarà una manovra ''seria, coraggiosa e che offra risposte ai cittadini e consenta una crescita e uno sviluppo sostenibile - assicura il premier Giuseppe Conte -. Non ci dobbiamo impiccare sui decimali, dobbiamo essere credibili" nei confronti di tutti. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del consiglio informale Ue a Salisburgo, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di Sforare il 2% nella manovra economica."Abbiamo fatto delle ...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Il presidente del Consiglio conferma: misura avrà impatto sociale significativo. Il vicepremier in visita in Cina torna sulla Manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

