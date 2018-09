Conte | «Con Tria in contatto L' Ocse valuta ma non porta fatti»

Conte : "Nessun aumento dell'iva". Ma il viceministro Garavaglia lo smentisce : ... aumento parziale dell'iva è ipotesi L'aumento parziale dell'Iva per bilanciare il calo dell'Irpef 'è una delle ipotesi sul tavolo' spiega a Radio Radicale il viceministro dell'economia Massimo ...

Rocco Casalino guadagna più di Conte : 169mila euro l'anno : Il portavoce del premier Rocco Casalino guadagna più dello stesso Giuseppe Conte . Sono stati resi pubblici i dati sugli stipendi dello staff della presidenza del Consiglio del governo gialloverde e ...

Conte : Autostrade non parteciperà a ricostruzione ponte Genova : Roma, 20 set., askanews, - Autostrade per l'Italia non parteciperà alla ricostruzione del ponte di Genova, neanche all'interno di un consorzio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Il siparietto al vertice Ue : "Conte non mi registra". "Lei non dirà parolacce" : Se a Vienna, qualche giorno fa, c'era stato un aspro confronto tra Matteo Salvini e il suo omologo lussemburghese, culminato con l'esclamazione "Alors, Merde!" di quest'ultimo, oggi a Salisburgo c'è stato un siparietto molto più lieve tra il premier italiano Giuseppe Conte e il suo collega Xavier Bettel. Lo ha raccontato lo stesso Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice europeo a Salisburgo. Bettel, secondo la ricostruzione ...

Conte fa fuori Autostrade : Giuseppe Conte fa fuori Autostrade. E lo fa da Salisburgo, dove il premier gialloverde si trova per il vertice Ue, con una frase che non lascia spazio a sfumature e interpretazioni."Autostrade è fuori da questo Contesto" ha spiegato Conte in conferenza stampa riferendosi alla ricostruzione del Ponte Morandi. La società, prosegue, "è coinvolta finanziariamente in questa operazione. Non è Contemplato che partecipi in un ...

Migranti - Conte : "I contributi volontari non priorità" | Merkel : "La solidarietà flessibile non mi convince" : Berlino come Roma vuole regole certe sulla redistribuzione dei Migranti. I due governi invece non concordano sul rafforzamento di Frontex: il premier italiano si è detto dubbioso circa la sua utilità, mentre la cancelliera tedesca ha dato parere positivo

Conte : dopo caso Diciotti siamo tutti perdenti : Roma – “Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti, perche’ come ho sempre detto fin dall’inizio se l’Ue vuole esprimere una politica in materia di immigrazioni deve rivedere il regolamento di Dublino e quanto prima perseguire nuovi meccanismi di gestione collettiva nel segno della solidarieta’. Piu’ tardiamo e piu’ andiamo tutti in difficiolta’”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte da ...

Migranti - Conte : Ue deve decidere presto : 16.25 Sulla questione immigrazione "più tardiamo,più siamo tutti in difficoltà", dice il premier Conte dal vertice Ue a Salisburgo. "Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti",va "rivisto il regolamento di Dublino e occorre una gestione collettiva nel segno della solidarietà" Affronta il tema della Manovra: "Dovrà tenere i conti in ordine". "Sono in costante contatto con il ministro Tria" e "ora non voglio parlare di decimali". Ribadisce che ...

Manovra - Conte : in costante contatto con Tria - i conti saranno in ordine : Sul 2% "ho tirato fuori un numero per dire 'non impicchiamoci adesso ai decimali'. Anche oggi in riunione ho avuto un contatto costante con il ministro Tria: siamo in piena fase di elaborazione della Manovra e dei suoi dettagli, In questo momento non ha senso tirare fuori un numero. Voglio tirare fuori un numero come esito di un processo" ma in ogni caso "alla fine dovrà uscire un numero che ...

SALISBURGO - ‘FLOP’ VERTICE UE SUI MIGRANTI/ Conte : “molte distanze - dubbi su utilità Frontex” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:10:00 GMT)