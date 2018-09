Conte | Chi non accoglie migranti pagherà un contributo Lussemburgo

Palazzo Chigi - Casalino guadagna più del premier Conte : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, guadagna più del suo dante lavoro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per la precisione: 169 mila euro, lordi, all'anno contro 114 mila euro, ...

Migranti - Conte : un contributo da chi non li accoglieLussemburgo : vergogna parlare del prezzo dell'uomo : Il premier prima rilancia l'ipotesi di un fondo da parte dei Paesi Ue che non contribuiscono all'accoglienza, poi definisce "residuale" questa ipotesi. Duro attacco dal premier lussemburghese.

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proposta Merkel-Juncker : chi non accoglie i migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Il super stipendio di Rocco Casalino : guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi : In ritardo rispetto a quanto prescritto dalla legge sulla trasparenza, il governo pubblica finalmente i nomi e gli emolumenti dei collaboratori della Presidenza del Consiglio. I più fortunati? il capo della comunicazione 5 Stelle e tutti i Casaleggio boys Chi è Pietro Dettori, l'uomo simbolo del governo Casaleggio " La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu: e ci costa mille euro al giorno" Rocco Casalino, Luca Morisi e gli ...

Migranti - Conte : "Serve redistribuzione nella Ue. Ipotesi contributo da chi non accoglie" : Vertice tra i leader dei 27. Il premier lussemburghese: "Parliamo di esseri umani non di tappeti, mi rifiuto di parlare di soldi"

Conte : più soldi da chi non accoglie : 10.25 "E' stato considerato anche questo, si tratta di una possibilità residuale, l'importante è che ci sia un'ampia partecipazione al principio di redistribuzione, altrimenti non ha significato". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al vertice di Salisburgo, riferendosi alla discussione della serata di ieri sui migranti, da cui è emersa la possibilità che i paesi che non accolgono i migranti possano versare maggiori ...

La proposta di Conte all'Ue : 'Chi non accoglie migranti paghi' : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , GOVERNO ULTIME NEWS Giovedi 20 settembre ore 7.30 La proposta di Conte all'Ue: 'Chi non ...

Vertice Ue a Salisburgo - Conte : soldi da chi non accoglie migranti - : Al via il summit tra i capi di Stato e di governo dell'Unione. Ieri sera la cena tra i leader con al centro il tema dell'immigrazione: "C'è l'ipotesi di un contributo finanziario da parte dei Paesi ...

Manovra - Conte e Di Maio a Tria : deficit al 2% - 'non impicchiamoci sui decimali' : Il deficit si può sforare, per fare quello che serve e poi rientrare in uno o due anni, il pressing del premier e del vicepremier sul ministro dell'Economia -

Manovra - Di Maio “Sì a un po’ di deficit”/ Ultime notizie - Conte chiama Tria “Non impicchiamoci sui decimali” : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:59:00 GMT)

Pressioni continue su Tria perché la manovra non sia frenata dai limiti Ue. Conte : 'Non impicchiamoci ai decimali' : Il vicepremier chiede di 'attingere a un pò di deficit' nella manovra, per le promesse elettorali di Lega e Cinquestelle. E Giorgetti: 'con proposte serie si può sforare l'1,6%, nessuno nel governo ...

Salisburgo - vertice UE sui migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

L’odio in rete colpisce anche Lele dei Negramaro - c’è chi è Contento che abbia avuto un’emorragia : Che gli haters spuntino un po' ovunque in rete, sotto ogni post o in ogni gruppo a commentare gli argomenti più svariati, non è certo una sorpresa, ma il fatto che ci sia chi gioisce per il malore di Lele dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale e ancora ricoverato in rianimazione, è davvero incredibilmente deprimente. A denunciarlo sulla sua bacheca Facebook è Selvaggia Lucarelli, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di ...

Legge di bilancio - Conte : 'Tria non rischia. La pace fiscale si farà' - : Il premier parla della prossima manovra e delle tensioni nel governo: "Non ho mai visto vacillare il ministro dell'Economia". Poi assicura: "Con gradualità attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della Legge Fornero"