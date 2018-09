Conte fa fuori Autostrade : Giuseppe Conte fa fuori Autostrade. E lo fa da Salisburgo, dove il premier gialloverde si trova per il vertice Ue, con una frase che non lascia spazio a sfumature e interpretazioni."Autostrade è fuori da questo Contesto" ha spiegato Conte in conferenza stampa riferendosi alla ricostruzione del Ponte Morandi. La società, prosegue, "è coinvolta finanziariamente in questa operazione. Non è Contemplato che partecipi in un ...

Conte : Autostrade non parteciperà a ricostruzione ponte Genova : Roma, 20 set., askanews, - Autostrade per l'Italia non parteciperà alla ricostruzione del ponte di Genova, neanche all'interno di un consorzio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Crollo Genova - Conte : "Non abbiamo ceduto a ricatto di Autostrade : Genova,, askanews, - "Qualcuno ha detto 'ma non c'è il commissario'. Dieci giorni dall'entrata in vigore dal decreto ci sarà il commissario, con mio decreto. E' un commissario che avrà pieni poteri, ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Crollo Genova - Conte : non abbiamo ceduto a ricatto di Autostrade : Genova, 14 set., askanews, - 'Non abbiamo ceduto al ricatto di Autostrade per la ricostruzione del ponte, sarà a sue spese, ma la procedura per revoca della concessione e la decadenza rimane in piedi ...

Conte LANCIA DECRETO GENOVA : “IN 10 GIORNI IL COMMISSARIO”/ Crollo Ponte Morandi - “no ricatto Autostrade” : DECRETO GENOVA, Cdm approva ma il nome del commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal Crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Toti - le 3 condizioni su Ponte Morandi ‘contro’ Di Maio e Toninelli/ Genova - resta Contenzioso su Autostrade : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Autostrade - Mentana : “Conte dice che non aspetta tempi della giustizia? Fake news di Stato”. Gabanelli : “Così far west” : “Sentire il presidente del Consiglio dire che non possiamo aspettare i tempi della giustizia mi fa rizzare i capelli. E’ una Fake news di Stato”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta Enrico Mentana, commentando le dichiarazioni del premier Conte nelle ore successive al crollo del ponte Morandi di Genova. Parole, quelle del direttore del TgLa7, che hanno scatenato proteste nel pubblico e ...

Genova - oggi il cda Autostrade. Conte : '500 milioni stanziati? Pochi' - : Il presidente del Consiglio conferma la volontà del governo e annuncia una contromossa in caso di penali contro lo Stato. Intanto su Twitter si accende la polemica tra Matteo Renzi e il M5S per un ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Genova - Conte : “Avanti su revoca concessione. Fondi da Autostrade? Pochi rispetto a utili - potrebbero quintuplicarli” : Il presidente del Consiglio ribadisce che “con la procedura di revoca della concessione ad Autostrade si va avanti”. A quasi una settimana dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera conferma la linea scelta dell’esecutivo. E non solo: sull’offerta di Atlantia di mezzo miliardo, il premier replica che “la somma stanziata è ben modesta rispetto ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarla e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere