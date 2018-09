Condò | ' Guerra politica Uefa-Fifa sul Var Brych e Marciniak premiati per non averlo

Nichelino - va in scena la “guerra dei profilattici” : il sindaco distribuisce i condom - il parroco annulla la processione : Il Comune distribuisce profilattici e il parroco, per protesta, annulla la processione per il santo patrono. La querelle è andata in scena a Nichelino, popoloso centro alle porte di Torino. Nell’ambito delle celebrazioni per la festa patronale di san Matteo, la giunta del Comune – composta da ex Pd, Pci e due liste civiche – ha deciso di distribuire gratuitamente, durante un concerto che si è tenuto giovedì, un kit di ...