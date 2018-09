leggioggi

: Concorso 320 posti di magistrato ordinario: gli esiti delle prove scritte - MaggioliEditore : Concorso 320 posti di magistrato ordinario: gli esiti delle prove scritte - LeggiOggi_it : Concorso 320 posti magistrato ordinario: gli esiti, idonei 347 candidati... - irpinia24 : #Rettifiche per il #bando di #concorso #Eav rivolto a 320 diplomati e 30 laureati -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Come indicato sullo stesso sito web del Ministero di giustizia, sono usciti glidelper 320di, indetto con Decreto del 31 maggio 2018 e pubblicato in gazzetta ufficiale n.67 del 5 settembre 2017 (4° serie speciale), attualmente affissi all’Albo del Ministero. Sono inoltre state estratte le Corti d’appello per lo svolgimento della prova orale. Per adesso si potrà accedere e visualizzare i nomi dei candidati ammessi agli orali e lo si potrà fare recandosi al Ministero di giustizia, luogo in cui è stato esposta la lista ammessi. Consulta lo speciale Concorsi pubblici320: i candidati risultati idonei Sono risultati idonei 347 candidati su 1920 partecipanti. Lunedì scorso sono state aperte le relative buste, ognuna contenente i 3 elaborati dei singoli candidati. Digitando il proprio codice fiscale ed il numero di ...