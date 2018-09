Con Ernia il rap impegnato vola al numero 1 | Senza opinioni non si crea davvero

Palazzo Orlando chiuso - D'Achille : "Il Comune di Isernia prenda posizione Con la Guardia di finanza" : L'immobile sarebbe oggetto di un contratto tra le parti mai perfezionatosi, in quanto pare che le fiamme gialle non sarebbero più intenzionate a trasferirsi. L'esponente dem propone all'...

Isernia - la Consigliera Calenda inaugura la sede della Lega : Domani, 20 settembre a Isernia alle ore 18.30 in via Berta, n. 9 inaugurazione della sede politica della consigliera regionale della Lega di Salvini, Filomena Calenda "Prendo umilmente in prestito da un grande uomo, come Sir Winston Churchill una frase che credo contenga in poche parole l'...

TALE E QUALE SHOW 2018/ Concorrenti - classifica e diretta : l'esibizione di Vernia Con gaffe (14 Settembre) : TALE e QUALE SHOW 2018, diretta e Concorrenti prima puntata 13 settembre: Carlo Conti omaggia Fabrizio Frizzi e garantisce risate con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Isernia - cibo mal Conservato nel furgone : commerciante nei guai : I carabinieri forestali hanno accertato carenze igienico-sanitarie. Pioggia di denunce e sequestri in provincia a seguito dei controlli eseguiti dall'Arma sul territorio Isernia. cibo mal conservato ...

Isernia : sContro tra due auto - paura a San Lazzaro : L'incidente su viale 3 marzo 1970. Lievemente ferito uno dei conducenti Isernia. Nuovo incidente a San Lazzaro, su viale 3 marzo 1970, dopo lo scontro avvenuto due giorni fa all'altezza del ...

Isernia "Conciliamo" - Avviso pubblico finalizzato alla Concessione di voucher alla persona : ... disoccupate, occupate, che hanno in carico lavori di cura familiare, per favorire la partecipazione delle stesse a percorsi di politica attiva o per facilitare la loro partecipazione al mondo del ...

Isernia - colpisce l'ex Convivente Con un pugno : nei guai un 50enne : L'uomo è destinatario di un ammonimento da parte del Questore per maltrattamenti. Il provvedimento a seguito della denuncia della donna e delle indagini della polizia Isernia. Responsabile di ...

Serie D - Il Fasano è rientrato in sede dopo la vittoria Con l'Isernia : Per la cronaca i biancazzurri si sono imposti per 2-0, nella sfida giocata a Pettoranello del Molise, ma come sempre i riscontri numerici delle amichevoli sono sempre da prendere con le pinze. Del ...

Senologia di Isernia a rischio - la protesta in Consiglio regionale : il governatore pronto per un tavolo tecnico : Il grido del Comitato per la salvaguardia del Reparto del Veneziale di Isernia è giunto a palazzo D'Aimmo e Toma si è detto disponibile ad impegnarsi per la positiva risoluzione della vicenda Isernia. ...

Isernia Comitato Giovanni XXIII : "Abbiamo sempre agito Con spirito collaborativo e nel pieno rispetto dell'attività svolta dall'... : E quindi la soluzione ottimale è proprio quella di riportare le scuole al centro di Isernia, anche per contribuire a rivitalizzare l'economia cittadina. Per questo è importante la riqualificazione ...

Costi della politica a Isernia : ecco quanto 'guadagnano' i Consiglieri comunali : Liquidati i gettoni di presenza relativi al semestre gennaio-giugno 2018. La somma spettante a testa per ogni seduta è di 46,31 euro. Il totale erogato è 24.127,51 euro e comprende le riunioni dell'...