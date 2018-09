Como 2000 anna Catelli in nazionale Under17

Como 2000 la prima squadra vince in Coppa Italia a Monza : Como 2000 buoni risultati nel weekend. Como 2000 le Giovanissime quarte alla Meda Cup Inizia con il piede giusto la stagione agonistica 2018/19 della nuova Como 2000. Il team senior diretto da mr ...

GiaComo di Aldo - Giovanni e GiaComo - lascia il trio e se ne va su Tv2000 : sarà protagonista in una serie Tv : Carichi del successo della scorsa estate , 0,82% di media considerato il miglior dato stagionale dalla nascita, , Tv2000 riapre i palinsesti televisivi con tante novità. Tra i nuovi protagonisti della ...

Tv2000 nella Top20 ingaggia il comico GiaComo Poretti : Si rafforza ancora Tv2000. L’estate è stata chiusa con lo 0,82% di media registrando il miglior dato stagionale dalla nascita

Tv2000 e InBlu Radio - nuovi palinsesti : arrivano GiaComo Poretti - Cesare Bocci - Joe Bastianich e il giornalista antimafia Paolo Borrometi : Da Giacomo Poretti (senza Aldo e Giovanni) all’ex volto di SkyTg24 Paola Saluzzi e lo chef Joe Bastianich. Dal giornalista antimafia Paolo Borrometi alla strana coppia Simone Cristicchi e don Luigi Verdi. Sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione televisiva di Tv2000 (can. 28 del digitale terrestre) e InBlu Radio. L’emittente della Cei ha presentato mercoledì a Milano i nuovi palinsesti, nel suggestivo ...

GiaComo senza Aldo e Giovanni - Bastianich e Saluzzi : la nuova stagione di Tv2000 : Un valore sicuro è invece Licia Colò, da anni signora della domenica pomeriggio con Il mondo insieme , in condivisione quindi con Rai2 dove dovrebbe andare in onda al lunedì sera,. Il cappellano del ...

Como 2000 Giovanissime terze al Memorial Scirea : Como 2000 weekend di tornei giovanili. Como 2000 terza piazza per la Primavera alla Meda Cup Fine settimana all'insegna dei tornei prestigiosi per il settore giovanile del Como 2000 che ha conquistato ...

Aldo - Giovanni e GiaComo : Giacomino Poretti riparte da Tv2000. Sarà un venditore di strada senza fissa dimora : Giacomino Poretti riparte da sé. Il “cazzaro” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo approfitta della pausa con i suoi soliti compagni d’avventura per un’esperienza nuova, al limite del catartico: proverà a vivere per la strada nei panni di un venditore homeless. Il risultato, promosso dalla Caritas Ambrosiana, Sarà trasmesso su Tv2000 in quattro puntate: Scarp de’ tenis – Incontri sulla strada è il titolo dell’esperimento. “Come è ...

Calcio femminile Como 2000 Juniores al via il 22 settembre : Sono stati resi noti i calendari giovanili di Calcio femminile. Calcio femminile: le Giovanissime lariane partiranno domenica 23 settembre Meno di un mese al via dei campionati giovanili di Calcio ...

Como 2000 - oggi si comincia Nel precampionato c'è la Juve : Parte oggi la stagione della Como 2000, che da metà ottobre disputerà il campionato nazionale di serie C. Le calciatrici biancazzurre, 24 fra confermate e aggregate , l'organico verrà completato in ...