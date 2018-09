Come scendono gli assegni con quota 100 e col calcolo contributivo della misura

Blastingnews

: @fabioflos @fdragoni @Rinaldi_euro @Luca_Mussati Scendono in piazza x manifestazioni di civiltà,e poi vedi come si comportano nella realtà - vincenzopagano4 : @fabioflos @fdragoni @Rinaldi_euro @Luca_Mussati Scendono in piazza x manifestazioni di civiltà,e poi vedi come si comportano nella realtà - elenadebetto : RT @katia_serra: Quando il calcio smetterà di usare le donne come OGGETTO da esibire? Le pallavoliste non scendono in campo con la schiena… - Tullio7 : @elenabulla1 Mi spiace che uno come Pansa parli cosi! Non ha capito nulla, se le FFAA scendono in strada è x far… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)100 a 62 anni di eta' gia' nel 2019, questa ormai sembra l’ipotesi più probabile relativa allaprevidenziale in cantiere da parte del governo Conte. Si tratta ancora di una ipotesi, però le parole che Salvini ha detto durante la sua apparizione alla trasmissione “Di Martedì” sul canale televisivo LA7, sembrano confermare l’indirizzo del governo in materia previdenziale. Nel 2019 potrebbe davvero nascere lache consente la pensione sommando eta' anagrafica e contribuzione previdenziale versata. E sarebbe una versione di100 provvisoria, perché sempre secondo il Vice Premier e Ministro dell’Interno, lanegli anni a venire diventerebbe libera per tutti, senza limiti fissati sia per eta' che per contribuzione. Comunque nasca, laprevede il ripensione con il metodoche in definitiva, significa pensioni penalizzate ...