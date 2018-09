Code e Caos | Genova per noi

adnkronos

: Code e caos, Genova tagliata in due - telodogratis : Code e caos, Genova tagliata in due - Mustapha1508 : @LuceverdeRoma Per causa riduzione carreggiata, le code aumentano sempre di più anche di sera... crea ancora più ca… - FabioTanzilli : AVIGLIANA, CODE E CAOS PER LA VIABILITÀ: TERNA CHIEDE SCUSA -

(Di giovedì 20 settembre 2018) di Valentina Carosini Tempo stimato per attraversare la città da ponente a levante: incerto. Mentre le lancette corrono veloci ee rallentamenti sono all'ordine del giorno, per mandare in tilt il ...