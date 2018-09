Città di Valmontone calcio a 5 | Arriva Valentina Olmetti

romadailynews

(Di giovedì 20 settembre 2018) Roma – Ildiè pronto per lo “sbarco” nel futsal nazionale. La società del presidente Massimiliano Bellotti, reduce dalla vittoria nei play off di serie C nella passata stagione, si sta preparando per il debutto nel campionato di serie A2 femminile. La squadra, anche quest’anno affidata al confermatissimo tecnico Giovanni Pacioni, si sta allenando duramente dallo scorso 3 settembre ed è ripartita dalle “colonne” del vecchio gruppo vale a dire il capitano Alice Bertini e poi Silvia Brandolini, Silvia Vellucci, Giulia Cianni, Ilaria Panattoni, Federica Promutico, Roberta Piergentilini e il portiere Lucia Lucciola. Mister Paciotti potrà contare, inoltre, sul talento di giovani in evidente crescita come Marzia Morgia, Federica Cerci, Federica Petitto, Chiara Sangiorgi e Roxana Sas. Ma per affrontare al meglio il difficile campionato di serie A2 ildi...