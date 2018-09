Cinque giorni di piatti tipici cucina e balli alla sagra

Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato Cinque giorni di sciopero : Il comitato di redazione del quotidiano Repubblica ha annunciato cinque giorni di sciopero, in protesta contro nuovi tagli previsti dal gruppo editoriale Gedi. La redazione di Repubblica, dice il comunicato, «ha respinto all’unanimità la proposta dell’azienda», e ha chiesto che Gedi fornisca The post Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato cinque giorni di sciopero appeared first on Il Post.

Stato di agitazione e Cinque giorni di sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...

Dante 2021 : Tajani - Flick e De Andrè tra gli ospiti dei Cinque giorni : ... tornerà ad animare i luoghi della Ravenna Dantesca con cinque giorni di incontri, spettacoli, concerti , tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero, . Come ormai consuetudine, il festival ...

Domosofia - per "Il sogno" 25 incontri - con 40 ospiti - in Cinque giorni : Tutti gli incontri saranno gratuiti e aperti al pubblico e, accanto ai dibattiti, in programma anche laboratori e spettacoli teatrali, con uno speciale richiamo alla commedia greca. Domosofia è ...

Nicolò Cargnello : due vittorie in Cinque giorni : Il 20enne di Cerneglons , Nicolò Cargnello , sta dimostrando il suo meraviglioso stato di forma, conquistando ben due vittorie a distanza di cinque giorni. Domenica con i compagni Alceo Cargnello ed ...

Violenze sessuali in Italia : sono Cinque i casi negli ultimi giorni : 2 In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di Violenze sessuali o tentate tali in varie citta' Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti ...

Cinque giorni e cinque notti di Mamme No Pfas : È giunto il momento di pensare ad un altro tipo di economia, rispettosa della salute e dell'ambiente. Sviluppo economico, salute e ambiente possono conciliarsi: il progresso ci può aiutare attraverso ...

Gruppo FCA - Rinnovata per Cinque giorni la Price Marathon : Il Gruppo FCA rilancia la Price Marathon, l'iniziativa che prevede sconti esclusivi per un periodo estremamente limitato. A seguito dell'ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, durata solo 48 ore, in tutte le concessionarie italiane saranno disponibili vetture in pronta consegna con promozioni che permetteranno di risparmiare fino a 10 mila euro. La Price Marathon durerà soltanto cinque giorni, dal 24 al 29 agosto.Tutti i brand. ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : “Entro Cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Pordenonelegge Junior 2018 - Cinque giorni dedicati alle novità editoriali per 'giovani lettori' : ... con Harry ti presento Potter, in occasione del 20°anniversario della pubblicazione della celebre saga, si ripercorrerà l'incredibile avventura del maghetto più famoso del mondo; con Sognare un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...