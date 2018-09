Ciclismo | Moscon da Mondiale Il Giro della Toscana è suo

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - forma strepitosa! L’Italia ha l’asso nella manica : Gianni Moscon è il ciclista italiano più in forma del momento, affermazione oggettiva e meritata dopo la doppia vittoria tra Coppa Agostini e Giro di Toscana nel giro di cinque giorni. Il 24enne ha battuto due colpi pesanti, al rientro in gara dopo le cinque settimane di squalifica per un pugno sferrato durante il Tour de France, dopo un mese di preparazione in solitaria allo Stelvio e soprattutto a dieci giorni dai Mondiali che si correranno ...

Ciclismo - Moscon in forma Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Lo spagnolo proverà a rifarsi domani, giovedì 20 settembre, nella 66° Coppa Sabatini che trasmetteremo in diretta, dalle 14:45, su Repubblica Tv Sport . Tags Argomenti: Ciclismo Giro della Toscana ...

Ciclismo - Bardet - Landa e Moscon lottano per Giro della Toscana e Coppa Sabatini : Per questo motivo le gare a ridosso della corsa austriaca acquistano un valore ancora maggiore, richiamando grandi nomi, tutti sotto contratto con squadre del World Tour, le migliori al mondo. Ben ...

Ciclismo - Giro di Toscana 2018 : altro test per gli scalatori in vista della rassegna iridata. Gianni Moscon pronto a dare spettacolo : Tra le tante corse in programma ad una settimana dai Mondiali di Ciclismo su strada ad Innsbruck non poteva mancare il Giro di Toscana 2018, giunto quest’anno alla novantesima edizione. Cambia il “format” della gara ciclistica per questa stagione, passando da corsa a tappe ad una classica che si disputerà dunque in un solo giorno, mercoledì 19 settembre. Il percorso, con partenza e arrivo nella località di Pontedera per un ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Da Nibali a Moscon passando per Aru - azzurri all’attacco : Poco meno di due settimane alla prova più attesa dell’anno: domenica 30 settembre è in programma la gara in linea del Mondiale di Ciclismo per quanto riguarda gli uomini elite. Percorso davvero durissimo in quel di Innsbruck, che favorirà sicuramente gli scalatori con molto fondo. Ieri sono state diramate da Davide Cassani le convocazioni per quanto riguarda l’Italia: andiamo a scoprirle ai raggi X. Fabio Aru (UAE Team Emirates): è ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia! Cassani ne chiama 12 - ultimi dubbi da sciogliere. Presenti Nibali - Aru e Moscon : E così i veli sono stati tolti sulla Nazionale italiana di Ciclismo di Davide Cassani che prenderà parte ai Mondiali 2018 a Innsbruck (Austria) per cercare di ottenere il meglio possibile. In realtà al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife a Milano, la lista ha ancora dei nodi da sciogliere. Il ct Cassani, infatti, ha diramato un elenco di 12 corridori e non 10 (8 titolari e 2 riserve) come richiesto. L’ELENCO DEI convocati Fabio ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Una liberazione! Con questa forma possono togliermi altre soddisfazioni” : Che Gianni Moscon alla Coppa Agostoni 2018! Il corridore nostrano, autore di una bellissima azione a 60 chilometri dal traguardo di Lissone, si è poi imposto in volata, facendo vedere di essere in un’ottima condizione. Un successo che può essere una rassicurazione in chiave iridata. Una vera e propria liberazione per il 24enne trentino che è tornato a festeggiare dopo la squalifica di cinque settimane inflittagli per aver dato un pugno a ...

Ciclismo - Gianni Moscon rientra col botto : il corridore del Team Sky vince la Coppa Agostoni : rientrato dopo la squalifica comminatagli al Tour de France, Gianni Moscon è riuscito subito a vincere la Coppa Agostoni Gianni Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni. Il trentino del Team Sky, al rientro dopo la squalifica che gli era stata comminata per la manata al francese Elie Gesbert al Tour de France, si è imposto sul traguardo di Lissone dopo una volata a due con l’estone Taaramaae (Direct Energie) . Terzo ...

Ciclismo : Moscon vince la Coppa Agostoni : ANSA, - ROMA, 15 SET - Gianni Moscon torna alle gare, dopo la squalifica rimediata al Tour de France, manata a Elie Gesbert,, e dimostra di essere già in forma mondiale. Il 24enne trentino oggi ha ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : appuntamento importante in vista del Mondiale - c’è Gianni Moscon : Tempo di classiche italiane come di consueto per il fine estate/inizio autunno del Ciclismo. Sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. appuntamento davvero importante per quanto riguarda questo finale di stagione: soprattutto Davide Cassani, che schiera al via la propria nazionale, dovrà trarre indicazioni fondamentali per quanto riguarda il Mondiale di Innsbruck. Al via anche diverse compagini ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Torna Gianni Moscon : Tornano le classiche italiane e sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. La corsa brianzola vedrà i corridori affrontare 199 km con partenza e arrivo a Lissone, caratterizzati dall’impegnativo circuito Lossilo, che farà una selezione decisiva in gruppo. Tanti i corridori di livello che vedremo in azione, con Damiano Caruso che guiderà la nazionale italiana, Sonny Colbrelli che cercherà il bis, ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Il Tour de France è stato una vergogna’ : È un Gianni Moscon [VIDEO] impetuoso e voglioso di rivincite quello che si appresta a tornare in gruppo. Oggi scade infatti la squalifica di cinque settimane inflittagli per la sbracciata verso Elie Gesbert durante la quindicesima tappa del Tour de France e sabato con la Coppa Agostoni riprendera' la sua tormentata stagione. Nel giorno in cui è terminata la sanzione Moscon ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è uscito ...