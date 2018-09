Ciclismo | Mondiali 2018 | la Francia fa paura Julian Alaphilippe uno dei candidati

Mondiali Ciclismo 2018 – Landa dà forfait - scelto il ciclista che prenderà il suo posto : Mikel Landa ha annunciato il forfait ai Campionati del Mondo di Innsbruck 2018: il basco non correrà la competizione iridata Mikel Landa ha annunciato oggi che non correrà ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Il ciclista basco, che avrebbe dovuto partecipare con la selezione spagnola, non ci sarà in Austria in occasione della competizione iridata. Ad annunciare il forfait del 28enne di Murgia, lo stesso ciclista che dopo il Giro di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Gran Bretagna punterà tutto su Simon Yates. E il percorso strizza l’occhio… : La Gran Bretagna sogna in Grande ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). I britannici dopo aver realizzato la storica impresa di conquistare tutti e tre i Grandi giri nella stessa stagione, sono pronti a chiudere in bellezza e conquistare anche il titolo iridato. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Gran Bretagna. Tutta la squadra sarà in supporto di Simon Yates, che ha trionfato alla Vuelta a España e si presenterà ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : problemi finanziari in Sudafrica! Hendricks e Smit rinunciano - Impey assente : Quando i soldi fanno la differenza e impediscono di realizzare i propri sogni. Questo è il caso della Nazionale che avrebbe dovuto rappresentare il Sudafrica ai Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno dal 24 al 30 settembre. Quattro atleti, infatti, si sarebbero dovuti presentare a Innsbruck (Austria) per partecipare alla rassegna iridata (tre per la prova in linea e uno per la cronometro) ma nelle ultime 24 ore tre ragazzi hanno dovuto ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Francesco Moser durissimo con Aru : “dovrebbe tirarsi fuori dalla Nazionale” : Interrogato sulla squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di ciclismo, Francesco Moser ha espresso il suo punto di vista su Aru I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale italiana si prepara all’atteso appuntamento con l’obiettivo di provare a centrare il bersaglio grosso, puntando sui propri fuoriclasse. La condizione però non è delle migliori, visto il recente infortunio al Tour di Nibali e l’opaca ...

Mondiali di Ciclismo : la Spagna con un super team - Valverde leader : Dopo qualche edizione un po' in ombra a causa di percorsi troppo veloci, la nazionale spagnola si appresta a tornare ad essere uno dei punti di riferimento ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck. L'appuntamento iridato sul difficile circuito austriaco dovrebbe essere ideale per Alejandro Valverde - leader della squadra - e per i tanti scalatori iberici. Tra i corridori che saranno al fianco dell'esperto campione della Movistar, spicca l'emergente ...

Ciclismo – Mondiali 2018 - Sudafrica senza fondi per finanziare il viaggio ai ciclisti : 3 su 4 rinunciano a Innsbruck : La Federazione ciclistica del Sudafrica non può sostenere economicamente i ciclisti in gara ai Mondiali Innsbruck 2018, i corridori rinunciano alla competizione Avrebbero dovuto essere quattro i ciclisti del Sudafrica a partecipare ai Mondiali Innsbruck 2018, ma invece solo uno di loro fino ad ora ha dato la conferma che ci sarà. In vista della competizione iridata, al via domenica 23 settembre, la Federazione ciclistica Sudafricana non ha ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la forma e il borsino dei favoriti. Julian Alaphilippe al top - dubbi su Alejandro Valverde : Un percorso durissimo, tantissimi dubbi su chi possa vincere: quello di Innsbruck sarà uno dei Mondiali più insidiosi degli ultimi anni, come di consueto il pronostico sarà apertissimo. Piuttosto ristretta, almeno secondo addetti ai lavori e bookmakers, la cerchia dei favoriti: quattro o cinque uomini che, sulla carta, dovrebbero giocarsi il titolo iridato. Andiamo a scoprire la forma e il borsino: chi sta meglio e chi sta peggio in vista di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la mina vagante Colombia. Una squadra con tanti potenziali capitani : La nazionale colombiana si presenta ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018 con tutte le carte in regola per essere definita outsider. Sul tracciato di Innsbruck, il più impegnativo in una rassegna iridata nel nuovo millennio, la formazione sudamericana schiera quattro potenziali capitani: Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran e Sergio Henao. Un quartetto di puri scalatori protagonista, chi in positivo chi meno, durante i tre grandi ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la startlist e l’elenco completo dei convocati : Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: ad Innsbruck domenica 30 settembre va in scena la prova in linea del Mondiale al maschile. Al via ovviamente tutti i migliori corridori in campo internazionale, che andranno a giocarsi la maglia iridata da portare sulle spalle per tutta la stagione. Andiamo a scoprire l’elenco dei convocati in aggiornamento con la startlist completa. Argentina ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Spagna sarà la squadra di riferimento. Alejandro Valverde l’uomo da battere : La Spagna sarà la squadra di riferimento nella gara maschile ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Gli iberici potranno contare infatti su una squadra con scalatori di grande qualità, che hanno dimostrato la propria forza alla Vuelta a España e potranno davvero fare la differenza sul durissimo percorso di questa rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Spagna. Il capitano sarà Alejandro Valverde, che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Elisa Longo Borghini la punta di una squadra con tante giovani : L’Italia si presenta con una squadra ambiziosa al femminile per i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il percorso della prova in linea Elite sarà molto impegnativo, con lo strappo di Gnadenwald e la dura salita di Igls da ripetere tre volte. Sarà quindi una gara molto selettiva e per questo il CT Dino Salvoldi ha scelto una squadra di scalatrici, che possano reggere bene su questo duro percorso. Andiamo quindi ad analizzare le convocate ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali come CR7 e quella richiesta a Scarponi - Cassani svela : “ecco cosa avevo chiesto a Michele” : Davide Cassani tra ricordi e speranze: il ct azzurro racconta quella richiesta a Michele Scarponi prima della sua morte e spera in un buon segnale da Vincenzo Nibali Davide Cassani ha scelto gli 11 azzurri per i Mondiali 2018 di ciclismo che si terranno la prossima settimana ad Innsbruck. Il ct azzurro ha deciso di prendersi del tempo per poi scegliere i definitivi 8 che gareggeranno nella rassegna iridata. Tra preoccupazioni e fiducia, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia in ritiro sulla sponda nord del Lago di Garda : La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2018 passerà anche dal Trentino. Gli azzurri di Davide Cassani hanno scelto la sponda nord del Lago di Garda, dal 24 al 27 settembre, per svolgere il loro ritiro in vista della kermesse iridata di Innsbruck. In particolare, il luogo prescelto è Torbole sul Garda. Al momento gli azzurri convocati sono undici, ma uno sarà tagliato dopo il raduno di Torbole: saranno in otto ad affrontare la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : come vederli in tv? La programmazione completa e gli orari sulla RAI : Dal 23 al 30 settembre si svolgeranno a Innsbruck (Austria) i Mondiali di Ciclismo su strada. Una rassegna iridata che vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi per conquistare la medaglia d’oro nelle prove a cronometro ed in linea nelle categorie Juniores, Under 23 (solo maschile) ed Elite. Il programma delle gare si aprirà con le cronometro a squadre, poi da lunedì a mercoledì si svolgeranno le sfide contro il tempo individuali, mentre da ...