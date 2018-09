Ciclismo | Mondiali 2018 | Domenico Pozzovivo | un tassello prezioso al servizio della

Mondiali Ciclismo 2018 – Il ct Salvoldi svela le titolari femminili per Innsbruck : Verso Innsbruck 2018: più nessun dubbio per il ct Salvoldi. IL CT del settore femminile ha sciolto gli ultimi dubbi e ufficializzato le titolari donne élite per la prova iridata in linea (del 29.09) e la terza titolare della prova a cronometro juniores (del 24.09) Lo aveva detto durante la presentazione delle Nazionali per Innsbruck avvenuta al grattacielo delle Generali lunedì 17 che aveva ancora dei dubbi da sciogliere in particolare ...

Ciclismo - Mondiali Vicenza 2020 : i soldi sono arrivati in ritardo. Il Governo ha stanziato 2 - 5 milioni fuori tempo - gare in Svizzera? : La possibilità di vedere i Mondiali 2020 di Ciclismo a Vicenza sembra ormai essere tramontata: fino a pochi giorni fa mancavano le garanzie da parte del Governo centrale, condizione richiesta dalla UCI. La Federazione Internazionale ha concesso diverse proroghe e deroghe agli organizzatori per trovare i finanziamenti ma le coperture non sarebbero arrivate in tempo dirottando così la UCI verso la scelta della Svizzera (comunque ancora da ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - forma strepitosa! L’Italia ha l’asso nella manica : Gianni Moscon è il ciclista italiano più in forma del momento, affermazione oggettiva e meritata dopo la doppia vittoria tra Coppa Agostini e Giro di Toscana nel giro di cinque giorni. Il 24enne ha battuto due colpi pesanti, al rientro in gara dopo le cinque settimane di squalifica per un pugno sferrato durante il Tour de France, dopo un mese di preparazione in solitaria allo Stelvio e soprattutto a dieci giorni dai Mondiali che si correranno ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali e un avvicinamento travagliato. Serve l’inventiva dello Squalo per mescolare le carte : È molto probabilmente l’argomento più discusso tra i tifosi italiani della nazionale di Ciclismo. Riuscirà Vincenzo Nibali ad arrivare al 100% alla prova in linea del Mondiale di Innsbruck? Difficile dare una risposta da esterni, al momento però, a livello oggettivo, basandosi su ciò che si è visto alla scorsa Vuelta, sembra davvero essere una mission impossible. L’avvicinamento verso quello che doveva essere l’appuntamento più ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Francia fa paura. Julian Alaphilippe uno dei candidati all’oro - ma occhio a Pinot e Bardet… : Una delle nazionali più temibili sulla carta ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018 è certamente la Francia. Sul tracciato durissimo di Innsbruck (Austria) i transalpini possono contare su uno dei corridori più in forma del momento, ossia Julian Alaphilippe, vincitore della classifica scalatori in questa edizione del Tour de France e due volte vincitore sulle strade della Grande Boucle, inoltre in trionfo poco più di dieci giorni fa al Tour of ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Landa dà forfait - scelto il ciclista che prenderà il suo posto : Mikel Landa ha annunciato il forfait ai Campionati del Mondo di Innsbruck 2018: il basco non correrà la competizione iridata Mikel Landa ha annunciato oggi che non correrà ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Il ciclista basco, che avrebbe dovuto partecipare con la selezione spagnola, non ci sarà in Austria in occasione della competizione iridata. Ad annunciare il forfait del 28enne di Murgia, lo stesso ciclista che dopo il Giro di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Gran Bretagna punterà tutto su Simon Yates. E il percorso strizza l’occhio… : La Gran Bretagna sogna in Grande ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). I britannici dopo aver realizzato la storica impresa di conquistare tutti e tre i Grandi giri nella stessa stagione, sono pronti a chiudere in bellezza e conquistare anche il titolo iridato. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Gran Bretagna. Tutta la squadra sarà in supporto di Simon Yates, che ha trionfato alla Vuelta a España e si presenterà ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : problemi finanziari in Sudafrica! Hendricks e Smit rinunciano - Impey assente : Quando i soldi fanno la differenza e impediscono di realizzare i propri sogni. Questo è il caso della Nazionale che avrebbe dovuto rappresentare il Sudafrica ai Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno dal 24 al 30 settembre. Quattro atleti, infatti, si sarebbero dovuti presentare a Innsbruck (Austria) per partecipare alla rassegna iridata (tre per la prova in linea e uno per la cronometro) ma nelle ultime 24 ore tre ragazzi hanno dovuto ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Francesco Moser durissimo con Aru : “dovrebbe tirarsi fuori dalla Nazionale” : Interrogato sulla squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di ciclismo, Francesco Moser ha espresso il suo punto di vista su Aru I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale italiana si prepara all’atteso appuntamento con l’obiettivo di provare a centrare il bersaglio grosso, puntando sui propri fuoriclasse. La condizione però non è delle migliori, visto il recente infortunio al Tour di Nibali e l’opaca ...

Mondiali di Ciclismo : la Spagna con un super team - Valverde leader : Dopo qualche edizione un po' in ombra a causa di percorsi troppo veloci, la nazionale spagnola si appresta a tornare ad essere uno dei punti di riferimento ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck. L'appuntamento iridato sul difficile circuito austriaco dovrebbe essere ideale per Alejandro Valverde - leader della squadra - e per i tanti scalatori iberici. Tra i corridori che saranno al fianco dell'esperto campione della Movistar, spicca l'emergente ...