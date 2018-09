Chiusura domenicale negozi | Bernini | La proposta del M5s è surreale

Chiusura domenicale - Farinetti : ‘Eataly perderebbe centinaia di posti di lavoro’ (VIDEO) : Secondo Oscar Farinetti la Chiusura domenicale [VIDEO] forzata dei negozi potrebbe avere conseguenze apocalittiche sull’economia italiana. Il fondatore di Eataly - ospite della trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital - giudica in maniera più che negativa la proposta lanciata dal governo giallo-verde, in particolare dal M5S. Farinetti, dopo aver lodato i giovani italiani, desiderosi secondo lui di adattarsi a qualsiasi mestiere, ...

I piani di Ikea nel caso passasse la Chiusura domenicale dei negozi : A parlare è Jesper Brodin amministratore delegato di Ikea Group, che in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato i piani del più famoso e popolare gruppo di mobili per la casa del mondo di ...

I piani di Ikea nel caso passasse la Chiusura domenicale dei negozi : "L’obiettivo è rendere Ikea sempre più vicina e accessibile al cliente, anche cambiando. Del resto se non osi, se non vuoi valicare certi confini, a costo di perdere qualcosa, come fai a migliorarti? Noi vogliamo sperimentare e non possiamo certo farlo seduti alle nostre scrivanie. Dobbiamo provare". A parlare è ?Jesper Brodin amministratore delegato di Ikea Group, che in una intervista al ...

Commercio - Farinetti : "La Chiusura domenicale avrebbe conseguenze apocalittiche" : MILANO - La chiusura domenicale dei negozi sarebbe una decisione con conseguenze 'apocalittiche'. È questo il giudizio espresso dal fondatore di Eatlay Oscar Farinetti a Circo Massimo su Radio Capital ...

Chiusura domenicale - Di Maio fa solo rumore. La legge va superata : Gigione nazionale, con il lancio della proposta di legge sulle chiusure domenicali e festive, è in questi giorni nuovamente alla ribalta mediatica; a seguito di noti sondaggi che danno la Lega di Salvini in stacco fulmineo sui 5 stelle per punti percentuali di consenso elettorale, ecco che allora si riprende un tema annoso, che crea discussione, spaccature e consensi e sa spostare l’attenzione dal monopolio salviniano centrato solo ...

Bufala Eurospin sulla Chiusura domenicale? Tutto vero - parla anche Di Maio : Credete che l'ultimo messaggio sulla chiusura domenicale sia una Bufala Eurospin? Alcuni hanno condiviso, pur non essendo del Tutto sicuri si trattasse di una comunicazione autentica (sarebbe buona regola sincerarsi prima della veridicità della notizia, e poi, solo in un secondo momento, condividerla; solo così si potrà combattere con efficacia il fenomeno sempre più dilagante delle fake-news, che imperversano sul web), altri invece si sono ...

Sulla Chiusura domenicale dei negozi però ognuno ha un'idea diversa. Le posizioni : "Sulle aperture/chiusure domenicali degli esercizi commerciali la maggioranza presenterà una proposta in grado di tutelare lavoratori e piccole e media imprese, in modo da ripristinare regole certe in un settore dove vige la legge del più forte. Le resistenze che arrivano dai partiti di minoranza sono evidente espressione dell'ennesima sudditanza nei confronti delle lobby. Noi tireremo dritto e approveremo la legge ...

Chiusura domenicale negozi - Fraccaro : 'Noi tiriamo dritto' : Sulle chiusure domenicali dei negozi il governo "tira dritto" nonostante le proteste degli addetti ai lavori e le polemiche delle opposizioni. Ad assicurarlo è il ministro per i Rapporti con il ...

Renzi : assurdo obbligare tutti i negozi alla Chiusura domenicale : Roma, 10 set., askanews, - 'obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo. Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati. La ...

Chiusura domenicale - Luigi Di Maio : “Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...

Renzi contro la Chiusura domenicale dei negozi : “L’obbligo voluto da Di Maio farà licenziare tanti ragazzi” : Matteo Renzi critica la legge annunciata da Luigi Di Maio che prevede l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e nei weekend per le attività commerciali. "Obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo, Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati".Continua a leggere

Al via ddl Chiusura domenicale esercizi commerciali : Ddl per la chiusura domenicale negozi al via. Se passa sarà la fine delle passeggiate ai centri commerciali delle famiglie. Un ritorno al passato che sarà salutato con gioia dai lavoratori sfruttati e sempre più ‘mobbizzati’ dalle grandi catene commerciali. Esperimento fallito, tuona il governo dopo aver visto che le vendite del commercio al dettaglio sono state inferiori di oltre 5 miliardi di euro ai livelli del 2011. Protestano le ...