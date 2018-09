Chievo | va via il direttore degli affari generali

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) IlVerona comunica di avere interrotto in data odierna il rapporto contrattuale con Luca Faccioli, che ricopriva la carica didalla stagione 2014/15. A Faccioli, si legge nella nota, “vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.L'articolo: va via ilCalcioWeb.