Chiara Ferragni dice addio a Riccardo Pozzoli | la rottura professionale con l’ex fidanzato

Chiara Ferragni e Fedez - prima intervista insieme dopo le nozze : ecco dove : Chiara Ferragni e Fedez in TV, la prima intervista di coppia dopo le nozze in esclusiva a Mediaset? L’indiscrezione Chiara Ferragni e Fedez, la coppia del momento, potrebbero presto fare la loro comparsa a Canale 5. Pare che Mediaset, infatti, sia in trattativa con la coppia per aggiudicarsi in esclusiva la prima intervista della nota inflencer […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, prima intervista insieme dopo le nozze: ecco dove ...

Chiara Ferragni e Fedez - prima intervista in TV dopo le nozze : ecco dove e quando : Chiara Ferragni e Fedez in TV, la prima intervista di coppia dopo le nozze in esclusiva a Mediaset? L’indiscrezione Chiara Ferragni e Fedez, la coppia del momento, potrebbero presto fare la loro comparsa a Canale 5. Pare che Mediaset, infatti, sia in trattativa con la coppia per aggiudicarsi in esclusiva la prima intervista della nota inflencer […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, prima intervista in TV dopo le nozze: ecco dove e ...

Ilary Blasi e Francesco Totti come Chiara Ferragni e Fedez? La replica della romana : “il nostro matrimonio diverso dal loro” : Ilary Blasi torna a parlare delle sue nozze con Francesco Totti, la splendida moglie dell’ex calciatore non si paragona ai Ferragnez Dopo tanti anni d’amore, Ilary Blasi ripercorre uno dei giorni più belli con Francesco Totti: il loro matrimonio. Alla rivista ‘Chi’, la presentatrice della prossima edizione del Grande Fratello Vip, confessa come si senta di gran lunga diversa dai Ferragnez. “Le nozze tra la ...

Fedez - nuovo album in arrivo per il marito di Chiara Ferragni : Dopo il matrimonio da favola, la coppia d'oro dei social, torna alla vita di tutti i giorni. Fedez è lavoro su un nuovo album mentre Chiara Ferragni è volata a New York per la Fashion Week. Ed è ...

Chiara Ferragni - le sue migliori risposte (ai peggiori commenti) su Instagram : Le risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniLe risposte della FerragniCondividere progetti, momenti privati, look, gioie e preoccupazioni quotidiane. I social nascono per raccontarsi e Chiara Ferragni lo sa bene. Consapevole ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Pasta e pizza : l’imprenditrice digitale sotto attacco per il cibo - i commenti web : Fedez e Chiara Ferragni, tra la Pasta e la pizza: l’imprenditrice digitale sotto attacco per il cibo, i commenti web non le lasciano respiro, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:34:00 GMT)

Chiara Ferragni e la foto con la pizza - ma ai fan non sfugge un particolare : «Dove ca** l'hai presa...» : Chiara Ferragni e la foto con la pizza. L'influencer più famosa del mondo ha postato uno scatto che la vede ritratta in pizzeria in compagnia della sorella Valentina Ferragni. Le due fashion blogger stanno per mangiare una gustosa pizza margherita. Ma prima di ...

Milano Fashion Week – Belen - Melissa Satta e Chiara Ferragni insieme : da Alberta Ferretti ci sono le Vip più belle e famose [GALLERY] : Da Belen a Chiara Ferragni, alla sfilata di Alberta Ferretti per la Milano Fashion Week 2018 ci sono proprio tutte! Nel primo giorno della Milano Fashion Week svettano Vip di tutto rispetto. In particolar modo alla sfilata di Alberta Ferretti le donne dello star system italiano ci sono tutte. Da Chiara Ferragni, insieme alla sorella Valentina, a Melissa Satta, passando per Belen Rodriguez. Il parterre di showgirl e Fashion blogger, tra il ...

La classifica degli influencer italiani della moda dietro Chiara Ferragni : In testa c'è sempre lei: Chiara Ferragni. Ma dietro di lei c'è un panorama di stelle (Marzia Bisognin, Alice Campello) e stelline emergenti. Lo dice Buzzoole, che ha stilato la classifica dei “fashion influencer italiani”. Cioè dei profili Instagram più influenti nel settore moda. La ricerca ha costruito due graduatorie. La prima è la lista dei “top 5” in assoluto, ...

Chiara Ferragni - esce l'ex Pozzoli ma è scontro col nuovo socio sulle nomine : ROMA - E' già scontro nella maison di Chiara Ferragni dopo il divorzio, anche, professionale della trentunenne fashion blogger dal suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, col quale aveva mosso i primi ...

Chiara Ferragni - com’era prima di diventare famosa : Com’era Chiara Ferragni prima di diventare famosa? Se oggi i follower sanno tutto sulla vita privata della fashion blogger, grazie ai suoi post su Instagram, in pochi conoscono il suo passato. Ad esempio pochi sanno che, quando era ancora adolescente, aveva i capelli rossi, le lentiggini e faceva molto sport. Amava nuotare, proprio come la madre Marina Di Guardo, e in piscina si divertiva a tuffarsi dal trampolino di 5 metri senza paura. ...

Chiara Ferragni in cucina per Fedez è fantascienza : Chiara Ferragni non è molto brava ai fornelli. Lo ha confessato lei stessa più volte e non se ne vergogna affatto. E quando si avvicina a pentole e fuochi cinguettando “Is it pasta time yet?”, il primo a prenderla in giro è proprio Fedez con un ironico “fantascienza”. Luca, il fidanzato della sorella Valentina, si diverte invece ad anticipare quelli che potrebbero essere i commenti dei follower “‘Tanto non la ...

La Ferragni in cucina? Provaci ancora Chiara! : Chiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni, 15 milioni di follower e 16.489 post già condivisi su Instagram, non sbaglia un colpo. L’imprenditrice digitale, del resto, è una maga del web: dall’hashtag giusto al filtro migliore, dal look of ...

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : 'È dedicato a lui' : ... ' Non ci vedo nulla di strano nel mostrarlo al mondo, lo hanno fatto tutti prima di noi, non siamo un esempio né dei pionieri ', ha detto Fedez a Maurizio Costanzo ne L'Intervista in onda lo scorso ...