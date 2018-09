Chelsea | Sarri | ' Se si può uccidere il match bisogna farlo | saremo più cinici'

Europa League - sorride il Chelsea di Sarri. Cade il Marsiglia : TORINO - In attesa delle gare in programma alle ore 21, si chiude la prima tranche di dodici partite di Europa League . Poche sorprese, con le big che non steccano l'esordio stagionale e fanno bottino ...

Diretta / PAOK Chelsea (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Sarri vince di misura al "Toumba" : Diretta PAOK Salonicco-Chelsea, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 1^ giornata del girone L(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:38:00 GMT)

L'incredibile gaffe di Ilaria D'Amico : "Chelsea favorito per vincere la Champions". La squadra di Sarri non è qualificata

Ilaria D'Amico : «Champions - occhio al Chelsea di Sarri». Ma i Blues sono in Europa League : È passata dalla conduzione di Sky Calcio Show , la trasmissione domenicale che segue le partite di Serie A, al debutto - questa sera - del pre e post partita della Champions League , tornata su Sky da ...

'Chiesa - c'è anche il Chelsea : lo vuole Sarri' : ROMA - Arrivano anche le sirene inglesi per Federico Chiesa . Secondo il 'Daily Express', il promettente esterno della Fiorentina sarebbe stato richiesto da Maurizio Sarri e già a gennaio il Chelsea ...

“Hazard meglio di CR7” : Sarri vola col suo super-Chelsea : Maruizio Sarri al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria del suo Chelsea trascinato dal belga Eden Hazard L’impatto di Maruizio Sarri al Chelsea è stato eccellente. Risultati e bel gioco, il connubio perfetto per il tecnico per presentarsi al meglio ai nuovi tifosi. Buona parte di tale successo è dovuta alle ottime prestazioni del gioiellino dei Blues Hazard, sul quale Sarri si è espresso in maniera abbastanza chiara: “Hazard? ...

Chelsea - Sarri fa 5 su 5 : 'Hazard? Pensavo già fosse tra i migliori d'Europa - ora penso sia il migliore' : Quinta vittoria su cinque, il Sarrismo , a Londra ribattezzato Sarri-ball, che ha conquistato l'Inghilterra e uno strepitoso Eden Hazard: è stato un altro sabato trionfale quello di Maurizio Sarri, ...

Meraviglia Chelsea - la squadra di Sarri regala spettacolo : blitz dell'Arsenal - ok il City

Sarri : 'Chelsea candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool' : LONDRA - ' Quali sono le candidate per il titolo? Al momento dico City o Liverpool. Noi abbiamo bisogno di un altro step per essere allo stesso livello. Penso sia troppo presto in questa stagione, ...

Chelsea - Sarri nella storia : la Treccani conia il termine “sarrismo” : Sarri nella storia- Dal gioco spettacolare sul rettangolo verde, ad un termine coniato dalla Treccani. Maurizio Sarri entra nella storia. Di fatto, proprio la “Treccani” ha comunicato di aver inserito la parola “Sarrismo” nei suoi nuovi vocaboli. Che cos’è il Sarrismo? Il “Sarrismo“, è il termine coniato per definire la spettacolare filosofia di gioco ideata […] L'articolo Chelsea, Sarri nella ...

Chelsea - Rudiger : 'Con Sarri giochiamo meglio - ci fa sentire vivi. Tutto diverso dall'anno scorso'. Stoccata a Conte? : Soltanto pochi mesi trascorsi dal suo arrivo a Stamford Bridge, ma Maurizio Sarri ha già conquistato tutti, critica, tifosi e addetti ai lavori. Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di ...

Chelsea - che stoccata di Rüdiger a Conte : “l’anno scorso ci faceva chiudere dietro - con Sarri creiamo molto” : Il difensore tedesco ha lanciato una frecciatina a Conte, esaltando invece il modo di giocare di Maurizio Sarri Maurizio Sarri pare aver già fatto breccia nel cuore del Chelsea e dei suoi giocatori, basta ascoltare le parole di Rüdiger per capirlo. Il difensore tedesco infatti ha esaltato lo stile dell’ex Napoli, lanciando invece una frecciatina ad Antonio Conte: “avendo giocato alla Roma conoscevo già come gli piace giocare ed ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)