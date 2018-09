Chef Rubio ci ricasca e insulta ancora Salvini | È fascista e disumano

Chef Rubio avverte Salvini : ‘Lotterò sui social per dar voce a chi è contro di lui’ : Chef Rubio manda un messaggio poco amichevole a Salvini proponendosi come punto di riferimento sui social per chi considera il ministro dell'Interno leghista un problema per la democrazia italiana. Intervistato dai giornalisti a margine della campagna del Wwf che ha lo eletto testimonial per la salvaguardia dei gorilla, l'ex giocatore di rugby oggi cuoco di successo protagonista di diversi programmi televisivi a tema gastronomico si è scagliato ...

Chef Rubio avverte Salvini : ‘Lotterò sui social per dar voce a chi è contro di lui’ : Chef Rubio manda un messaggio poco amichevole a Salvini proponendosi come punto di riferimento sui social per chi considera il ministro dell'Interno leghista un problema per la democrazia italiana. Intervistato dai giornalisti a margine della campagna del Wwf (che ha lo eletto testimonial) per la salvaguardia dei gorilla, l'ex giocatore di rugby oggi cuoco di successo protagonista di diversi programmi televisivi a tema gastronomico si è ...

Chef Rubio vs Matteo Salvini/ "Parlerei d'altro volentieri ma c'è bisogno di dare voce a chi la pensa come me" : Chef Rubio è finito nel degli haters per le sue posizioni contro Matteo Salvini: "Bisogna smettere di parlarne perché se non si parla del problema alla fine quello non esiste"

Salvini - Chef Rubio : “Siamo tanti a non pensarla come lui - più di quelli che blaterano senza senso sui social” : “Ho definito Salvini ‘disonorevole’? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, avevo anche creato la pagina ‘Matteo Sarvini‘, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva ‘cazziare’ dalla madre. Ne parlo perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, ...

Insulti a Chiara Bordi - Chef Rubio : 'Ve piacerebbe favve 'n giro co' wonder woman' : ... la 18enne di Tarquinia al fianco della quale si è schierato gran parte del mondo social. In tanti hanno preso le sue difese, e oggi lei ha scelto di ricondividere il messaggio che le ha dedicato ...

Insulti a Chiara Bordi - Chef Rubio : «Ve piacerebbe favve 'n giro co' wonder woman» : Chiara Bordi è tra le finaliste a Miss Italia e al centro di una polemica nata e cresciuta sui social, come vi abbiamo raccontato su Leggo.it . Chiara Bordi è la prima concorrente disabile a ...

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso/ "Lui ha il rolex io giro in Panda" : Ogni volta che Chef Rubio dice la sua sembra succedere di tutto e questa volta la "vittima" è Tommaso Paradiso, frontman dei TheGiornalisti. Ecco cosa è successo

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : "Non c'entriamo niente l'uno con l'altro - uno ha il Rolex - io giro con la Punto" : "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la punto". Chef Rubio ha commentato così, ai microfoni di Radio 2, le dichiarazioni rilasciate da Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. In particolare, ha risposto a quanto sostenuto dal cantante su Zingaretti: "Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? 'Maddeche', serve una rivoluzione, bisogna ...

Un galà per i gorilla - a Roma con Chef Rubio e Wwf : Interverranno anche alcuni nomi del mondo del giornalismo e del cinema tra cui Francesca Barra, Daniele Piervincenzi, Massimo Bagnato, Vinicio Marchioni.

WWF : il 18 settembre a Roma un evento per i gorilla con Chef Rubio : Martedì 18 settembre, nella splendida cornice del museo MAXXI di Roma, nel corso di una serata evento condotta da Camila Raznovic, verrà presentato il video realizzato e prodotto da Chef Rubio per la campagna lanciata da WWF e Chef Rubio in difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla: in soli 8 anni, infatti, a causa dei bracconieri abbiamo perso il 20% della popolazione del gorilla di pianura occidentale – gorilla ...

SALVINI INDAGATO - M5S LO SCARICA "NO AL RITORNO 2ª REPUBBLICA"/ Ultime notizie - Chef Rubio "Sei imbarazzante" : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: "Vogliono fermarmi". Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno

WWF e Chef Rubio insieme per la campagna “io sto con la natura – adotta un gorilla” : WWF e Chef Rubio lanciano oggi una nuova campagna in difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla, ancora sotto scacco dei bracconieri: in soli 8 anni, infatti, abbiamo perso il 20% della popolazione del gorilla di pianura occidentale – Gorilla gorilla. L’idea nasce da un’esperienza diretta che Chef Rubio ha vissuto di recente visitando proprio uno dei tanti progetti di conservazione e difesa delle specie che il WWF ...

MATTEO SALVINI VS Chef RUBIO/ "Mangia che ti passa" : botta e risposta su Twitter : Ancora un vip contro la linea dura del ministro SALVINI. Questa volta, CHEF RUBIO viene blastato su Twitter: "Paladino dei clandestini, mangia che ti passa".