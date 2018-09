Champions League | Cristiano Ronaldo ' rosso' di rabbia

Inter - Adriano elogia Icardi per il gol in Champions League : si attende il rinnovo : Dopo la gara di Champions League contro il Tottenham, Mauro Icardi ha ricevuto numerosi complimenti per la partita disputata e per la rete. Uno tra tutti spicca maggiormente ed è quello dell'ex imperatore nerazzurro, Adriano Leite Ribeiro. Quest'ultimo, sui social, ha ricordato con molta emozione il suo primo gol con la maglia Interista in europa, una rete che arrivò contro il Basilea il 24 agosto 2004. Allora la partita terminò 1-1 e quello fu ...

Champions League Fase a Gironi: Risultati, classifiche e prossimo turno. E' iniziata la Champions League 2018-19 di calcio con la prima Fase

Champions League : James Rodriguez - il gesto fa infuriare i tifosi del Benfica : Primi sorrisi in Champions League per il Bayern Monaco di Niko Kovac che, vincendo 2-0, ha espugnato il da Luz di Lisbona. Di Robert Lewandowski e Renato Sanches le reti che hanno fatto inginocchiare il Benfica al cospetto dei tedeschi, avvio di girone promettente per i campioni di Germania che nella seconda giornata (del prossimo 2 ottobre) sfideranno l'Ajax. Match già importante per gli uomini di Kovac che, insieme agli olandesi, guidano il ...

Champions League - l’espulsione di Ronaldo non scoraggia i bookies : Juve ancora favorita per la vittoria : Nonostante il rosso al portoghese, i bookmakers sono convinti che la Juventus sia la candidata principale alla vittoria della Champions Anche senza Cristiano Ronaldo, espulso per un’ingenuità dopo mezz’ora, la Juventus sbanca Valencia nel debutto in Champions League. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forza e carattere (coronata da un rigore parato da Szczesny al 96′) che ha consolidato la posizione ...

Champions League - le quote per la vincente del trofeo : Juventus un passo dietro le prime : Champions League iniziata da una sola giornata, i bookmakers però si stanno già sbizzarrendo per stabilire le quote delle possibili vincitrici Anche senza Cristiano Ronaldo, espulso per un’ingenuità dopo mezz’ora, la Juventus sbanca Valencia nel debutto in Champions League. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forza e carattere (coronata da un rigore parato da Szczesny al 96′) che ha consolidato la ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Champions League 2018/19 : tocca a Roma e Juventus (e a Rai 1) : Cristiano Ronaldo Dopo le partite di Inter e Napoli, tocca a Roma e Juventus debuttare nella Uefa Champions League 2018/19, in un doppio confronto tra Italia e Spagna. Mentre gli uomini di Di Francesco fanno visita ai campioni in carica del Real Madrid, la squadra di Allegri gioca sul campo del Valencia. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match dei giallorossi, trasmesso anche su Rai 1. Champions League in tv: le ...

Champions League : quante giornate rischia Ronaldo? : Su Sky Sport nel dopo partita è intervenuto Alessandro Del Piero : per lui Ronaldo non era da rosso , e come sostenuto negli studi anche da Capello, probabilmente nemmeno da giallo, , ma stando al ...

Video/ Young Boys Manchester United (0-3) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Young Boys Manchester United (0-3): highlights e gol della partita di Champions League, netta vittoria di Mourinho con doppietta di Pogba in terra di Svizzera(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Video/ Benfica Bayern Monaco (0-2) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Benfica Bayern Monaco (0-2): highlights e gol della partita di Champions League, colpaccio tedesco firmato da Lewandowski e Renato Sanches a Lisbona(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:58:00 GMT)

Champions League - ecco cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : Champions League, cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i tifosi della Juventus Champions League, Cristiano Ronaldo è stato espulso nella serata di ieri durante Valencia-Juventus. Una decisione, quella dell’arbitro Brych, molto discussa dal club e dai tifosi juventini, presa davvero malissimo da CR7 uscito dal campo in lacrime a seguito del rosso. Sul passato però è ...

Video/ Manchester City Lione (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Manchester City Lione (1-2): highlights e gol della partita di Champions League, clamoroso colpaccio francese in casa della squadra di Guardiola(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:53:00 GMT)

Video/ Real Madrid Roma (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo G) : Video Real Madrid Roma (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Bernabeu, valida per il gruppo G della Champions League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:36:00 GMT)

VIDEO / Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol. Allegri esalta la squadra (Champions League) : VIDEO Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:31:00 GMT)