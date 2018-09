CETA | Coldiretti | in calo il vino Made in Italy in Canada

CETA - Coldiretti : “Crolla il vino Made in Italy in Canada - -4%” : Calano del 4% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo quadrimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, dopo l’entrata in vigore dell’accordo Ceta il 21 settembre 2017. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel primi quattro mesi dell’anno. Con il Ceta si è verificata – sottolinea la Coldiretti – una brusca inversione di tendenza rispetto allo ...

CUNEO/ Coldiretti : "Con il No al CETA difendiamo il nostro patrimonio agroalimentare" : Con la bocciatura del Ceta, il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del Paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'...

CETA - Coldiretti : le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore : “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA), ...