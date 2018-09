Centrodestra | accordo per le prossime elezioni

Il Centrodestra si ricompatta : <br>accordo per le prossime elezioni : Il centrodestra è unito e funziona. È quello che ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a margine nel nuovo vertice del centrodestra che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Grazioli e che ha visto la partecipazione anche di Giorgia Meloni, esclusa dall'incontro di domenica sera ad Arcore.Il bilancio di questo nuovo vertice è positivo e le tre forze del centrodestra - Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - avrebbero ...

SALVINI “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA RAI”/ Accordo Centrodestra su Marcello Foa e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI , Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Foa - Salvini : “Se Forza Italia sceglie il Pd chi è di Centrodestra venga nella Lega” Berlusconi : “Dobbiamo andare d’accordo” : La valanga provocata nel centrodestra dall’affaire Foa non conosce freno. “A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta – premette Matteo Salvini nell’intervista concessa a Quotidiano Nazionale – ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze“. L’ordine impartito da Silvio Berlusconi ai suoi di non votare il presidente indicato dal governo Lega-M5s in Vigilanza Rai brucia al ministro ...