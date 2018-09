Castelli e diarie Ops!

ilfoglio

(Di giovedì 20 settembre 2018) Roma. La stranezza, lì per lì, nessuno l'ha notata. Lauraera assente, eppure c'era . Ubiqua, si direbbe, la signora sottosegretario all'Economia del M5s: ma più che per zelo, per affezione alla diaria. Montecitorio, martedì scorso, da poco passate le 16 e 30: "Comunico che i deputati, Giaccone, Guerini e Lupi sono in missione ...