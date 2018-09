Cary Fukunaga dirigerà il nuovo Bond | il 25Â° della saga in uscita a febbraio

James Bond - il prossimo film sarà diretto da Cary Fukunaga : Sono passati già tre anni dall’ultimo capitolo dedicato a James Bond , Spectre, e pare che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere sullo schermo le nuove avventure dell’agente segreto più famoso del cinema. Alle estenuanti trattative per convincere l’attore Daniel Craig a ricoprire per un’altra e ultima volta il ruolo si sono infatti aggiunti i problemi riguardanti la regia: qualche settimana fa il regista ...

Cinema : Cary Fukunaga dirigerà il nuovo James Bond :

Cary Fukunaga dirigerà il prossimo film su James Bond : Cary Joji Fukunaga – regista che ha diretto Maniac, Beasts of No Nation e la prima stagione di True Detective – è stato scelto per dirigere il prossimo film su James Bond, il 25°: le riprese inizieranno nel marzo 2019 The post Cary Fukunaga dirigerà il prossimo film su James Bond appeared first on Il Post.