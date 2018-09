Carlo Verdone | ' Auguri Messaggero | il giornale della mia famiglia'

SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Canale 5 il film di Carlo Verdone (oggi - 8 settembre 2018) : SONO PAZZO di IRIS BLOND, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 8 settembre 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Nello Mascia. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:39:00 GMT)

BOROTALCO/ Su Canale 5 il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 6 settembre 2018) : BOROTALCO, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, giovedì 6 settembre 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Mario Brega e Christian De Sica. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Benedetta follia : trama - cast e curiosità del film di Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli : Benedetta follia, il film diretto e interpretato da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli (David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista per Jeeg Robot) e Maria Pia Calzone (Napoli Velata, La cena di Natale, Gomorra), sbarca in prima tv lunedì 3 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in multistart su Sky Cinema Hits. Benedetta follia, il trailer Benedetta follia, la trama Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli ...

Carlo Verdone a Venezia per ricevere Premio Bianchi per i suoi 40 anni di attività : Agenzia Vista, Venezia, 01 settembre 2018 Carlo Verdone alla mostra del cinema di Venezia per ricevere il Premio Premio Bianchi dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici per i suoi 40...

UN SACCO BELLO - IRIS/ Info streaming del film con Carlo Verdone (oggi - 25 agosto 2018) : Un SACCO BELLO, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Mario Brega e Renato Scarpa. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:39:00 GMT)

Carlo Verdone ad Amatrice : 'Ho riparato da solo la mia casa. Via le macerie - serve speranza' : Un ospite d'eccezione fra strette di mano, aneddoti, allegria, applausi e l'immancabile amatriciana. Carlo Verdone, in visita ad Amatrice a due anni dal sisma, è stato protagonista di un autentico ...

Terremoto centro Italia - Carlo Verdone ad Amatrice : “Burocrazia lenta - ma tenete duro” : “Chi ha la forza di resistere, resista perché questo questo è il suo luogo e deve veder crescere la sua città. L’importante è che lo Stato sia meno burocratico, che ci sia rapidità. Il male di questo Paese, la grande tragedia dell’Italia è la burocrazia”. Così Carlo Verdone ospite d’eccezione per il Nuovo Cinema Paradiso di Amatrice, dove è stato proiettato il film “Benedetta follia”. L’attore e ...

A «Hit The Road Man» Carlo Verdone - Maria Grazia Cucinotta e Chiambretti - : Domenica 12 agosto , su Canale 5 in seconda serata, Pascal Vicedomini come sempre accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello spettacolo con il suo magazine Hit The Road Man , che in questa puntata incontrerà Carlo Verdone , Maria Grazia Cucinotta , Piero Chiambretti , Nina Zilli e Veronica Berti Bocelli. Inoltre,...

Perdiamoci di vista - Canale 5/ Curiosità sul film diretto da Carlo Verdone (oggi - 7 agosto 2018) : Perdiamoci di vista, il film in onda su Canale 5 oggi, 7 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Asia Argento e Aldo Maccione. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:19:00 GMT)

7 CHILI IN 7 GIORNI/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone (oggi - 2 agosto 2018) : 7 CHILI in 7 GIORNI, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone, Renato Pozzetto e Silvia Annichiarico, alla regia Luca Verdone. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:49:00 GMT)

All'Isola del Cinema con Carlo Verdone. La 'Benedetta follia' del dietro le quinte : Serata imperdibile All'Isola del Cinema: stasera, alle 21.30, i mattatori saranno Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone. Insieme, nel corso di un incontro con il ...

Il bambino e il poliziotto/ Su Rete 4 il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 19 luglio 2018) : Il bambino e il poliziotto, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 luglio 2018. Nel cast ci sono Carlo Verdone che diretto anche la regia, Federico Rizzo e Barbara Cupisti. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:52:00 GMT)