Carige | l’azionista Mincione offende il cronista del Fatto Solidarietà dell’Odg Liguria

(Di giovedì 20 settembre 2018) “Lei è un bugiardo e mascalzone. Voi delsiete bugiardi e mascalzoni. Raccontate menzogne“. L’azionista di BancaRaffaeleha offeso durante una pausa dei lavori dell’assemblea Ferruccio Sansa, giornalista delQuotidiano. Oggi il quotidiano ha pubblicato un articolo nel quale si dava conto – in vista dell’assemblea che ha eletto il nuovo consiglio d’amministrazione – dei soci della lista Pop 12 nella quale figura proprioe Gabriele Volpi, che ha come advisor Giampiero Fiorani, ex furbetto del quartierino. L’Ordine dei giornalisti dellaha espresso “piena” a Sansa dopo l’attacco in pubblico die condannato “in modo netto” l’accaduto esprimendo “la più decisa protesta per le offese e le intimidazioni nei confronti di giornalisti ...