Capcom svela i contenuti della Deluxe Edition di Devil May Cry 5

Resident Evil 2 : Capcom svela una tastiera a tema per PC che si ispira alle macchine da scrivere del gioco originale : Come ormai saprete, Resident Evil 2 sta per tornare su console e PC in una vesta completamente nuova, tanto che Capcom ha già spiegato che per questo gioco non si può parlare di semplice remake.Il titolo, arriverà, oltre che su PS4 e Xbox One, anche su PC e i giocatori che si apprestano a giocare il famoso horror su questa piattaforma saranno felici di sapere che Capcom ha da poco svelato una fantastica tastiera a tema.Ma qual è la particolarità ...