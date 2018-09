Call of Duty | Black Ops 4 riceverà la mappa gratuita Nuketown a novembre e un nuovo

Dettagli sul supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 4 : mappa gratis e nuovi specialisti : Ci siamo, il 12 ottobre si avvicina e con esso l'uscita di Call of Duty Black Ops 4 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa accadrà per il post-lancio? Lo sviluppatore Treyarch ha fornito finalmente qualche Dettaglio in merito. Lo sparatutto online avrà diversi contenuti gratuiti: innanzitutto la mappa multiplayer Nuketown a novembre, mentre a dicembre arriveranno nuovi specialisti. Call of Duty Black Ops 4 verrà quindi aggiornato ...

Call of Duty : Black Ops 4 Blackout è come un PUBG tirato a lucido - articolo : La prima cosa che colpisce di Blackout, la versione made in Call of Duty dell'incredibilmente popolare genere battle royale, è quanto l'esperienza risulti fluida.C'è una ricerca della perfezione dell'esperienza di gioco che è diversi livelli sopra la concorrenza più diretta in ambito battle royale, ovvero PlayerUnknown's Battlegrounds. Su PS4, l'unica piattaforma su cui Blackout è attualmente disponibile, la modalità gira a un frame rate ...

Treyarch ha abbandonato la campagna single player in Call of Duty : Black Ops 4 nel tentativo di "evolversi" : Come riportato da VG247.com, la decisione di Treyarch di evitare una campagna single player standard per Call of Duty: Black Ops 4 sarebbe stata presa a causa della loro "cultura dell'adattamento".Call of Duty: Black Ops 4 ha fatto parecchie scelte intelligenti finora, ma la decisione di tagliare la campagna per giocatore singolo rimane controversa. Sebbene sempre meno giocatori completano la modalità storia, le campagne sono spesso le funzioni ...

Come cambierà Call of Duty Black Ops 4 Blackout a partire dai feedback : Tramite un post sul proprio blog ufficiale di Reddit, Treyarch ha diramato in queste ore i feedback ricevuti in merito a Call of Duty Black Ops 4 Blackout, la modalità battle royale che nei giorni scorsi è stata proposta sotto forma di beta privata. La beta ha permesso di giocare alla modalità secondo vari standard di gioco, in particolare quartetti, coppie e scontro ravvicinato, oltre alla classica modalità solitaria. Treyarch ha voluto ...

Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch promette di eliminare il fuoco amico nella modalità Blackout : A giudicare dalle impressioni generali, la modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, Blackout, sembra molto divertente, ma non senza problemi. Molti giocatori si sono lamentati del fuoco amico e hanno affermato che essere in grado di raccogliere il bottino del compagno di squadra dopo averlo ucciso incoraggia solamente un comportamento scorretto. Treyarch, come riporta PCGamer, ha ascoltato il feedback e ha affermato che questo è uno ...

Sviluppatori e giocatori divisi su Call of Duty Black Ops 4? Perché non avrà una storia : Il 12 ottobre si avvicina, la data di uscita di Call of Duty Black Ops 4 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo Battle.net), ma purtroppo si nota una certa divisione sul concetto stesso di divertimento tra gli Sviluppatori e i giocatori. Tutti sanno ormai che il single player quest'anno è stato per la prima volta escluso, probabilmente per inserire la modalità Battle Royale, Blackout. Rimane comunque molta ambiguità per la Battaglia Reale, ...

Call of Duty Black Ops 4 : Blackout - prova : Ormai è chiaro a tutti: la moda di quest'ultimo anno, in termini videoludici, è stata quella dei Battle Royale, una tipologia di sparatutto nata la scorsa generazione nei server privati di Minecraft. Negli ultimi anni Playerunknown's Battleground e Fortinte hanno diffuso il genere a macchia d'olio. Come sempre accade con queste correnti, come per gli open-world nella scorsa generazione, ogni sviluppatore valuta l'ipotesi di abbracciare la moda ...

Call of Duty Black Ops 4 frena i Teamkill - Treyarch tutela la modalità Blackout : La beta di Call of Duty Black Ops 4 è nel pieno del suo svolgimento, con gli utenti di tutto il mondo che hanno finalmente la possibilità di saggiare con mano le velleità del titolo partorito da Treyarch. A stimolare in maniera particolare la curiosità della foltissima community di giocatori è stata ovviamente l'inedita modalità Blackout, che ha portato anche all'interno della serie sparatutto più longeva attualmente sul mercato l'universo ...

Alle 20 : 30 vi attendiamo puntuali con la diretta di Call of Duty : Black Ops 4 - Blackout : Call of Duty: Black Ops 4 è atteso per il 12 ottobre, e nel frattempo non possiamo fare altro che provare quella che probabilmente è la modalità di gioco più attesa, stiamo parlando del battle royale naturalmente.Activision non si è infatti voluta far trovare impreparata e ha confezionato ad hoc Balckout, la nuova modalità che mette insieme quanto di divertente ha da offrire la battle royale, vero e proprio fenomeno del momento, con l'esperienza ...

Niente campagna single-player in Call of Duty : Black Ops 4? Treyarch ha preferito concentrarsi sulle "esperienze di gioco social" : Mentre sembra esserci stata un'accoglienza molto positiva per Call of Duty: Black Ops 4, la mancanza di una campagna per giocatore singolo continua a suscitare dubbi in molti giocatori.Una storia piena d'azione è stata parte del franchise di Call of Duty per anni, quindi non vedere la modalità nell'ultimo gioco potrebbe creare qualche problema soprattutto ai fan di vecchia data.Nell'ultima video intervista di Game Informer, il design director ...

Call of Duty : Black Ops 4 : aggiunta una nuova modalità di gioco nella beta di Blackout : Mentre la versione beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 continua su PS4, ecco che Treyarch ha aggiunto la prima playlist di eventi al gioco. Intitolata "Fast Collapse", questa nuova modalità prevede un restringimento della mappa più veloce del normale, quindi sarà necessario spostarsi più rapidamente con conseguenti scontri più frenetici.Come riporta Gamingbolt, questo è solo uno dei tre eventi pianificati per la versione ...

Call of Duty Black Ops4 : la modalità Blackout potrebbe colpire Fortnite : Fortnite, il gioco di Epic Games è ormai da mesi uno dei giochi più giocati e uno dei più remunerativi per la casa sviluppatrice, portando nelle casse di Epic oltre 300 milioni di dollari in un solo mese e con il rilascio delle rispettive versioni per iOS e Android (ancora in beta su quest’ultimo) i ricavi sembrano aumentare. Fortnite insieme a PUBG (Playeraunknown’s Battlegrounds) hanno portato al successo della giochi Battle ...

Subito per tutti la beta di Call of Duty Black Ops 4 : come ottenere gratis un codice : E' sicuramente il trend del momento: Call of Duty Black Ops 4, lo sparatutto probabilmente più atteso dell'anno, prodotto da Treyarch e pubblicato da Activision. I giocatori in questi giorni si stanno sbizzarrendo a giocare alla nuovissima modalità Blackout, succosa aggiunta alla serie che porterà il battle royale all'interno di un FPS "vecchia scuola". In questo articolo tutte le date e orari della beta in questione. come ben saprete, ...