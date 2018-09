Call of Cthulhu | alla scoperta di un nuovo video gameplay

Un video gameplay mostra la prima ora di gioco dell'ispirato Call of Cthulhu : L'ispirato Call of Cthulhu sta per arrivare su PC e console alla fine del prossimo mese, come annunciato qualche tempo fa da Focus Home Interactive e Cyanide Studio.In attesa dell'arrivo del titolo, possiamo dare uno sguardo approfondito al gameplay grazie a un video, riportato da AllGamesDelta, che ci mostra la prima ora di gioco.Per chi non lo sapesse, in Call of Cthulhu vestiremo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce, impegnato ...

Il nuovo gameplay trailer di Call of Cthulhu ci immerge nell'inquietante villa Hawkins : Quello tratteggiato da H.P. Lovecraft è un immaginario estremamente affascinante che ha più volte influenzato parecchi videogiochi ma che allo stesso tempo ha ricoperto il ruolo da protagonista assoluto solo in una manciata di produzioni. Call of Cthulhu è un progetto molto interessante e potrebbe rivelarsi una piccola perla da non sottovalutare all'interno del panorama doppia A.In occasione della Gamescom 2018, Focus Home Interactive ha ...

Call of Cthulhu svela il primo gameplay ambientato nella sinistra Hawkins Mansion : Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale inspirato dal classico Gioco di Ruolo della Chaosium, è pronto per diffondere un’insana follia nel momento in cui verrà rilasciato per console e PC il 30 di ottobre. Oggi, preparate le vostre menti per il Nuovo gameplay, tratto dalle indagini di Edward Pierce effettuate all’interno della Hawkins Mansion. Call of Cthulhu si mostra alla Gamescom 2018 In Call of Cthulhu, ...

Call of Cthulhu : 4K su Xbox One X - ma niente 60 FPS : Call of Cthulhu è il nuovo titolo adventure con elementi horror realizzato da Cyanide e basato sull'universo disegnato dalla penna di Lovecraft, riporta VG247.Ebbene come possiamo vedere i ragazzi di Cyanide, intervistati da Gamingbolt, hanno rivelato alcuni aspetti tecnici del loro gioco in merito a Xbox One X.Diane Quenet (Project Manager) e Romain Wiart (Lead Writer) hanno confermato il 4K per la potente console di Microsoft, la potenza ...

Call of Cthulhu arriva il 30 ottobre : Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale che prende ispirazione dal classico RPG Pen & Paper di Chaosium, scatenerà la follia dal 30 ottobre di quest’anno – giusto in tempo per Halloween. Serrate le porte, spegnete le luci e scoprite gli agghiaccianti misteri di questo GDR Narrativo mentre vi inoltrate in un profondo e surreale mondo di inevitabile pazzia. Call of Cthulhu: Disponibile dal 30 ottobre Nel gioco vi ...

Call of Cthulhu ha finalmente una data di uscita e nuove immagini ufficiali : Dopo l'indicazione comparsa su Steam giusto una manciata di giorni fa arriva finalmente l'annuncio ufficiale: Call of Cthulhu ha una data di uscita e nuove succulente immagini, cortesia di Focus Home Interactive e Cyanide Studio.Il titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 30 ottobre 2018 e ci immergerà in una vicenda che ha tutti i tratti tipici di un'opera targata H.P. Lovecraft. Il progetto in questione si ispira ...

Call of Cthulhu esce il 30 ottobre : Inaspettatamente, si ritrova in un mondo terrificante pieno di complotti, seguaci di sette e orrori cosmici. Niente è come sembra", recita la descrizione ufficiale della storia. "La lucidità va e ...

Pronti ad affrontare i Grandi Antichi? Call of Cthulhu potrebbe avere una data di uscita : In passato gli sviluppatori stessi hanno parlato del gioco in questi termini: " Call of Cthulhu è un RPG investigativo, un horror psicologico con meccaniche stealth all'interno di un mondo profondo e ...