Calcio femminile | Milena Bertolini | “Si preannuncia un campionato equilibrato La vetrina

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre) : Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei ...

Calcio - la Nazionale femminile per la prima volta allo Zini : CREMONA - - Per la prima volta nella storia la Nazionale femminile giocherà a Cremona. Sarà infatti lo stadio 'Giovanni Zini' ad ospitare martedì 9 ottobre , ore 18.15, l'amichevole con la Svezia. ...

Calcio femminile : siglato l’accordo tra FIGC e Sky Sport per i diritti televisivi del campionato e della Coppa Italia : Una notizia che era già nell’aria da alcune ore e oggi, in serata, è arrivata la conferma dalla FIGC: Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di Calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la SuperCoppa Italiana 2019/2020. Una decisione che vuol ...

La Serie A femminile di Calcio arriva su Sky : L'avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A, canale 202,, partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport. Si ...

Calcio - la Serie A Femminile arriva su Sky Sport HD : Sky ha siglato un accordo pluriennale con la FIGC, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il Calcio Femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019. Sky arricchisce ...

L'unione fa la forza : il Calcio femminile diventa giallorosso con il Ravenna Women : A chiusura l'augurio dell'Assessore allo Sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani : «E' una giornata importante per Ravenna, è un progetto che aveva messo le basi nella scorsa stagione con il ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : Spagna troppo forte - sfuma il sogno dell’Italia di entrare nella storia : sfuma il sogno dell’Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. Nell’ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore. A fare la ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le favorite. Juventus e Fiorentina in prima fila - Milan e Roma vogliono stupire : E cosi tra circa una settimana (22 settembre) si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che ...

Calcio femminile : Svezia e Germania saranno le avversarie dell’Italia nelle prossime amichevoli in vista del Mondiale : Dopo aver concluso il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2019 al primo posto, nonostante l’ultima sconfitta con il Belgio, le Azzurre affronteranno Svezia e Germania nelle prossime amichevoli in preparazione dell’appuntamento iridato. Questi due incontri saranno molto utili dato che entrambe le compagini avversarie hanno strappato la qualificazione per il Mondiale dopo aver chiuso in vetta ai rispettivi ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 12 squadre partecipanti. Juventus - Fiorentina - Milan e Roma le osservate speciali : Tra poco più di una settimana finalmente si comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a ...

Juventus-Brøndby 2-2 - Champions League Calcio femminile : una super Barbara Bonansea tiene aperta la qualificazione agli ottavi di finale : Si conclude sul 2-2 il match d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile tra la Juventus Women e il Brøndby. Una partita molto emozionante quella che si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara e che ha visto le bianconere passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una straordinaria Barbara Bonansea. Nella ripresa qualche errore difensivo di troppo ha favorito le danesi ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League Calcio femminile in DIRETTA : 1-1 - Sorensen risponde a Bonansea nella ripresa : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. calcio d'...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Fortuna 2-0 - doppietta di Mauro nell’andata dei sedicesimi di finale : Grande inizio per la Fiorentina nella Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi le viola, che erano riuscite ad agguantare il pass per la massima competizione continentale dopo aver vinto lo spareggio col Tavagnacco in seguito all’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia, hanno sconfitto il Fortuna Hjorring per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale e ora possono guardare con ...

LIVE Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League Calcio femminile in DIRETTA : 2-0 - doppietta di Mauro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Le viola sono chiamate a una vera e propria impresa di fronte al proprio pubblico, di fronte si troveranno la forte compagine danese che pochi mesi fa ha vinto il proprio campionato e che si presenta in Europa con rinnovate ambizioni. Le toscane sono alla seconda partecipazione nella ...