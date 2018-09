Cadavere nel lago di Bilancino | abiti compatibili con quelli del canoista di Prato

Napoli - trovato Cadavere : Dda "è Davide Tarantino"/ Ultime notizie : pusher della camorra scomparso nel 2016 : Napoli, trovato cadavere: secondo la Dda sarebbe quello di Davide Tarantino, pusher della camorra scomparso misteriosamente nel 2016. Scoperta choc al culmine di lunghe indagini.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Cadavere nel Ragusano - appello della Procura per identificarlo : Non ha ancora un nome l'uomo il cui Cadavere e' stato rinvenuto in un fondo confiscato alla mafia il 6 agosto scorso tra i territori di Acate e Caltagirone, in contrada Piano Stella. La Procura di ...

Roma. Cadavere di un uomo trovato nel fiume Tevere : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Roma nel fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e

Roma - Cadavere nel Tevere : era in acqua da giorni/ Ultime notizie - corpo in stato di decomposizione : Roma, cadavere nel Tevere: era in acqua da giorni per via dell'avanzato stato di decomposizione del corpo. Si tratterebbe di un giovane uomo tra i 30 ed i 40 anni.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Cadavere in un pozzo - giallo nel nuorese : Nuoro, 5 set. – (AdnKronos) - Il Cadavere di un anziano di Mamoiada (Nuoro) è stato trovato in un pozzo nelle campagne del paese, poco distante dalla ex Statale 389. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il Cadavere dal pozzo, e i carabinieri del paese insieme ai colleghi de

Bagnoli del Trigno - ritrovato Cadavere un 71enne nella sua abitazione : Giornata nera per la cronaca in Molise. Un 71enne , B.A. le sue iniziali, è stato rinvenuto cadavere nella sua casa di Bagnoli del Trigno. L'uomo non dava notizie di se da alcuni giorni e per questo ha destato la ...

Necrofilia all'ospedale/ Guardia di vigilanza scoperta nell’obitorio con il Cadavere di una 37enne : Disgustoso episodio di Necrofilia negli Stati Uniti: addetto alla sorveglianza in un ospedale di Memphis scoperto dal collega mentre fa sesso con una donna morta(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Vigilantes sorpreso a fare sesso nell’obitorio col Cadavere di una donna appena morta : La guardia giurata di 23 anni scoperta da un collega mentre abusava del corpo senza vita della donna all'interno dei locali dell'ospedale dove la 37enne era morta poco prima.Continua a leggere

Calabria - Chiara a 9 anni salvata dalla strage del Raganello : era vicino a un Cadavere : Tra i superstiti della strage degli escursionisti nelle Gole del Raganello a Cosenza, in Calabria, c'è una bimba di 9 anni, Chiara. È stata trovata in ipotermia e sotto choc accanto ad un cadavere. "Ce la farai piccola", ha scritto uno dei suoi soccorritori. Forse i suoi genitori sono tra le vittime della piena del torrente.Continua a leggere

Chiara - bimba ritrovata ferita accanto a Cadavere nelle Gole del Raganello. Il soccorritore : "Ce la farai - piccola" : È stata trovata vicino a un cadavere, Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l'onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello. A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l'ha tratta in salvo: "Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : la bimba ferita trovata accanto a Cadavere : Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l’onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello, è stata trovata vicino ad un cadavere: lo ha spiegato il dirigente medico dell’elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l’ha soccorsa. “Era semicosciente ma in evidente stato di shock. L’abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente ...

Cosenza - bambina di 9 anni salvata dalla piena del Raganello. «Trovata accanto a un Cadavere - genitori tra le vittime» : C'era anche una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello. La piccola, che si chiama CHiara, è stata salvata ieri. A testimoniare...

Autostrade - tensione nel governo. Di Maio : «Passeranno sul mio Cadavere». Salvini : «Ne parleremo dopo» : È scontro totale tra il governo e Autostrade dopo la minaccia dell'esecutivo di stracciare la concessione in capo alla controllata dalla famiglia Benetton. Ma nella maggioranza le...

Trovato Cadavere nel rione San Tommaso : Il Ferragosto di Avellino si macchia di sangue. Nel popoloso rione San Tommaso è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 46 anni. Le prime indiscrezioni affermano che possa trattarsi di un suicidio. ...