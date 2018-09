Buona Scuola | le modifiche all’attuale riforma proposte dalla Lega

Storia dell’arte a scuola : dalla Gelmini alla Buona Scuola tutte le riforme che l’hanno cancellata : La battuta del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli - che aveva affermato "Abolirei la Storia dell'arte" - arriva dopo diversi di strenua lotta delle associazioni di settore per reintrodurre la materia in tutti gli istituti professionali, dalla quale è tristemente scomparsa. dalla riforma Gelmini fino alla Buona Scuola, tutte le riforme hanno colpito l'insegnamento della Storia dell'arte.Continua a leggere

Scuola - abolire la chiamata diretta docenti : ‘uno dei fallimenti della Buona Scuola’ : Il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, ha commentato il disegno di legge predisposto dal senatore leghista Mario Pittoni per l’abolizione della chiamata diretta docenti, una delle colonne portanti della Buona Scuola renziana, uno dei motivi di maggior protesta da parte dei docenti dall’introduzione della legge 107. Si tratta di ‘un provvedimento sbagliato, frutto di scelte che non condividiamo, – ha ...

Una scuola di legalità per la Buona politica : Nel nostro Paese c'è un crescente bisogno di presidio delle regole, giuridiche ed etiche, non adeguatamente rappresentato dalle altre forze politiche. Il riferimento all'onestà, poi, potrebbe suscitare sarcasmo: il che sarebbe il colmo, dato che certificherebbe la perdita di un senso civico che dovrebbe essere annoverato tra i più forti. Ma vogliamo insistere nel richiamarla pensando che essa è oggetto di uno dei tre ...

Buona Scuola - a Repubblica e Fondazione Agnelli la riforma di Renzi continua a piacere : Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, è preoccupato. Il governo gialloverde cancella pezzi della Buona scuola e a suo avviso – così su la Repubblica il 14 settembre – si tratta di un errore. Non importa che per studenti e docenti la riforma sia un incubo; a Gavosto – e a la Repubblica che gli dà gran spazio – piace tanto. Dovevamo tenerci il dirigente che sceglie i docenti senza seguire una graduatoria, con ...

Scuola - altro scrollone alla Buona Scuola Renzi : ‘Percorso FIT destinato a fallire’ : La Gilda degli Insegnanti torna sul piede di guerra contro la legge 107, vale a dire la riforma Buona Scuola. Il sindacato parla di ‘ferite profonde inferte al nostro sistema scolastico: è tempo che la politica si impegni in un’analisi concreta e seria per trovare una via di uscita.’ Gilda: ‘Non chiediamo un ritorno al passato ma vogliamo una speranza per il futuro’ Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha ribadito il ...

SCUOLA/ Bonus merito - la brutta fine di una Buona idea : Il Bonus merito, una delle punte di diamante della legge 107, doveva premiare i docenti più bravi. I sindacati, con la complicità di un ministro, sono riusciti a rovinarlo. ROBERTO VICINI(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Autonomia, concessione, buoni per tutti: l'unica via per salvare il sistema, di M. LeporeSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti

INVALSI E ALTERNANZA : MATURITÀ CAMBIA/ Ultime notizie - M5s : “Test una delle tante follie della Buona Scuola” : MATURITÀ senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Buona Scuola - rientro docenti ‘esodati’ (Gae fase B) : quasi pronto il provvedimento : Il Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti riprende l’argomento Buona Scuola. Lo fa, ponendo l’accento sul problema dei trasferimenti al nord di molti docenti meridionali che hanno partecipato nel 2015 al grande piano assunzionale. In quella occasione l’algoritmo ministeriale ha deciso indiscriminatamente di smistare come pacchi postali gli insegnanti in tutte le regioni della Penisola. […] L'articolo Buona Scuola, rientro ...

Per Mentana la Buona Scuola spiega il fallimento del Pd meglio del 'Partito dei potenti' : 'Io non credo che il problema sia il Pd che diventa Partito degli affari. Il problema è se la sinistra mantiene i rapporti con gli imprenditori, ma nel frattempo perde per strada operai, insegnanti e ...

Scuola - ministro Bussetti attacca le modalità ‘assunzione docenti Buona Scuola’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Giornale‘, all’interno della quale ha toccato diversi argomenti e problemi riguardanti il mondo della Scuola. Ci si avvicina all’inizio dell’anno scolastico e, naturalmente, il pensiero è quello relativo alle oltre centomila supplenze ‘irrinunciabili’, all’insufficiente numero di dirigenti ...

Effetto Buona Scuola - alle medie aumentano i promossi : Primi effetti del decreto sulla Valutazione del governo Renzi: i bocciati scendono dal 2,3 per cento del 2017 all'1,9 per cento, mai così pochi negli ultimi dieci anni

Scuola - DL Dignità Di Maio nella bufera : ‘Peggio della Buona Scuola di Renzi’ : Continuano le polemiche riguardanti l’approvazione del Decreto Dignità, contestato a gran voce dall’opposizione: in modo particolare, per quanto riguarda la Scuola, il provvedimento messo a punto dall’esecutivo Conte viene considerato, addirittura, peggiore dell’odiatissima riforma Buona Scuola ideata dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il giudizio del vicepresidente del Consiglio regionale della ...

“La Buona Scuola” non è il male assoluto - questo sta altrove! : “La Buona Scuola” è oggetto di attenzioni da parte del governo. In campagna elettorale si parlava di abolirla. Oggi si propongono solo aggiustamenti. Nessuno più parla, però della Riforma Gelmini: il vero tsunami abbattuto sulla scuola! “La Buona Scuola”, troppe attenzioni! Le attenzioni del nuovo governo sono tutte concentrate sulla “Buona Scuola”. Tutti ne […] L'articolo “La Buona ...