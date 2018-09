Buon compleanno cocktail negroni | il pre-dinner compie 100 anni

Buon compleanno Sophia Loren - Loredana Berté - Belén Rodrìguez… : Buon compleanno Sophia Loren, Loredana Berté, Belén Rodrìguez… …Marco Vicario, Mara del Rio, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabriele Moroni, Alfredo Balloni, Stefano Gentile, Angelo Pardo… Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex ...

Buon compleanno Big Mac : l'hamburger più famoso del mondo compie 50 anni : Un successo inarrestabile, che oggi vede il Big Mac venduto in oltre 100 Paesi nel mondo e apprezzato ogni anno da più di 20 milioni di italiani. Il Big Mac diventa un'icona e come tale viene ...

Buon compleanno - Porsche Parata attraverso il Belpaese : Pierluigi Bonora Sorrento, Napoli, Rimettersi al volante di una vettura priva di servosterzo, con la marce a mano che a volte fanno le bizze, affrontare la salite stando bene attenti al gioco di ...

Buon compleanno a Jeremy Irons : La donna del tenente francese, 1981, Karel Reisz Mission, 1986, Roland JofféInseparabili, 1988, David Cronenberg Il mistero Von Bulow, 1990, Barbet SchroederDelitti e segreti, 1991, Steven SoderberghLa casa degli spiriti, 1993, Bille AugustLolita, 1997, Adrian LyneLa maschera di ferro, 1998, Randall Wallace Il mercante di Venezia, 2004, Michael Radford Le Crociate, 2005, Ridley Scott Jeremy Irons è indubbiamente uno degli attori più ...

Buon compleanno Umberto Bossi - Domenico Nania - Guido Crosetto… : Buon compleanno Umberto Bossi, Domenico Nania, Guido Crosetto… …Rita Savagnone, Maria Grazia Gatti, Mario Sberna, Alessandra Martines, Antimo Cesaro, Paolo Tagliavento, Tommaso Rocchi, Damiano Cunego, Elisa Templari, Guido Fassina, Elena Bertocchi… Oggi 19 settembre compiono gli anni: Elio Torriani, ex calciatore; Rosario Mazzola, vescovo; Idelma Tommasini, ex cestista; Alfio Contini, direttore fotografia; Luigi Guatri, docente, giornalista; ...

Buon compleanno Alessio Zucchini - M. Concetta di Pietro… : Buon compleanno Alessio Zucchini, M. Concetta di Pietro… …Paolo Romani, Franco Bernabè, Maurizio Calvesi, Frankie Avalon, Cristiano Toraldo di Francia, Massimo Baldini, Giancarlo Minardi, Marida Bolognesi, Darwin Pastorin, Urbano Barberini, Marco Masini, Andrea Caracciolo, Fabio Massimo Castaldo, Edoardo Ciabattini, Federico Tosi, Giada Benazzi, Fabio Giamello, Carlotta Cartelli… Oggi 18 settembre compiono gli anni: Alessio Zucchini, ...

Buon compleanno Alvise Armellini - Simone Perrotta - Chiara Puri Purini… : Buon compleanno Alvise Armellini, Simone Perrotta, Chiara Puri Purini… …Alessandro Sassone, Paolo de Ceglie, Reinhold Messner, Francesco Merloni, Gianpaolo Ormezzano, Rosa Russo Iervolino, Donatella Moretti, Paolo Crepet, Sergio Japino, Annamaria Parente, Aldo Cazzullo, Alessandro Siani, Roberto Rampi, Alessio Tacconi, Silvia Salis, Giulia Olivieri… Oggi 17 settembre compiono gli anni: Alvise Armellini, giornalista; Chiara Puri Purini, ...

Buon compleanno Toni Binarelli - David Copperfield - Alessandro Cecchi Paone… : Buon compleanno Toni Binarelli, David Copperfield, Alessandro Cecchi Paone… …Vincenzo Scotti, Aureliana Alberici, AnTonio Angelucci, Mickey Rourke, Pierre Moscovici, Sergio de Gregorio, Maria Chiara Carrozza, Valeria Valente, Stefano Borghesi, Silvia Sarni, Marco Dondi, Davide Reati, Valentina Carretta, Tommaso Iannone… Oggi 16 settembre compiono gli anni: Siro Marcellini, regista, sceneggiatore; Gianfranco de Bosio, regista, sceneggiatore; ...

Buon compleanno Isabella Helfer - Giuseppe Cruciani - Cristina Chiabotto… : Buon compleanno Isabella Helfer, Giuseppe Cruciani, Cristina Chiabotto… …Danilo Poggiolini, Iaia Fiastri, Domenico Fisichella, Angelo Pezzana, Claudio Argento, Emilio Floris, Carmen Maura, Oliver Stone, Plinio Fernando, Renzo Rosso, Domenico de Siano, Alessandro Renica, Amedeo Matacena, Gianmarco Pozzecco, Giuseppe Vacciano, Vanessa Camani, Massimo Callegari, Caterina Murino, Matteo Guarise, Mariangela Perrupato, Marco Lo Bianco, Maurizio ...

Buon compleanno Piero Porrà - Renzo Piano - Mariano Apicella… : Buon compleanno Piero Porrà, Renzo Piano, Mariano Apicella… …Girolamo Sirchia, Nello Governato, Pier Luigi Pizzaballa, Pietro Tidei, Nicola Latorre, Francesco Antonioli, Stefano Quaranta, Licia Ronzulli, Laura Castelli, Miriam Dalmazio, Francesco della Rocca, Marco Marzocca, Eleonora Anna Giorgi, Frank Matano, Nicola Belardo, LoRenzo Casetti, Caterina Ravaglia… Oggi 14 settembre compiono gli anni: Piero Porrà, ambientalista; Enzo Fabbri, ex ...

Auguri di Buon compleanno per i 18 anni : immagini e frasi per l'occasione : Il compleanno dei 18 anni rappresenta una tappa molto importante perchè equivale al raggiungimento della maggiore età. Compiere 18 anni apre le porte a nuove esperienze e non è solo una tappa...

Buon compleanno Arturo Parisi - Paola Lucarini - Cristiana Capotondi… : Buon compleanno Arturo Parisi, Paola Lucarini, Cristiana Capotondi… … Fabio Cannavaro, Franzo Grande Stevens, Piero Bernocchi, Alfredo Pallone, Mario Valeri, Taryn Power, Marisa Nicchi, Paco Lanciano, Luigi Brugnaro, Giovanni Sanga, Valerio Cattaneo, Nadia Rinaldi, Marina Berlinghieri, Daniel Fonseca, Andrea Causin, Giulia Candiago, Martina Caironi, Antonio Santoro, Maria Perrusi… Oggi 13 settembre compiono gli anni: Paola Lucarini, manager; ...

Buon compleanno Ida Ledda - Maurizio Ginocchi - Patrizia Rettori… : Buon compleanno Ida Ledda, Maurizio Ginocchi, Patrizia Rettori… Elisabetta Canalis, Milo Manara, Andrea Occhipinti, Gerardo Bianco, Giovanni Cervetti, Cesare Castellotti, Antonio del Pennino, Mariano Rigillo, Pierluigi Marzorati, Giuseppe Corasaniti, Franco Amurri, Giampiero Fiorani, Fernando Orsi, Stefano Palazzi, Paola Turci, Alessia Rotta, Edoardo Pesce, Riccardo Cresci, Sergio Parisse, Stefano Oppo… Oggi 12 settembre compiono gli anni: Ida ...

Buon compleanno Mimì 2018 a Milano con Bernabei - Tatangelo - Virginio e molti altri : Buon compleanno Mimì 2018 a Milano con tanti artisti italiani per omaggiare Mia Martini. Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'evento Buon compleanno Mimì, in programma per il prossimo 23 settembre alle ore 20.45 al Teatro Nuovo di Milano. Lo spettacolo sarà presentato da Elenoire Casalegno che accoglierà sul palco numerosi ospiti italiani. Il cast prevede la presenza di Raphael Gualazzi e di Anna Tatantelo, ci saranno poi Pupo, Chiara ...