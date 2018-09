Bozza decreto Genova | commissario con pieni poteri

Cosa c'è nella Bozza del decreto per Genova : Autostrade dovrà mettere a disposizione i soldi per ricostruire il ponte Morandi di Genova entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e, per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo, verrà ...

Terremoto Ischia - la Bozza del decreto del Governo : aiuti per le case solo se condonate : aiuti di Stato per le case danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia ma solo dopo l’esame e approvazione delle pratiche di condono edilizio. E’ quanto stabilito nella bozza del decreto legge sulle disposizioni urgenti per la citta’ di Genova e le altre emergenze come Ischia. All’articolo 24 e’ previsto che la “concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso ...

Bozza decreto GENOVA : AUTOSTRADE PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Decreto Genova - la Bozza del testo : carta bianca per il commissario straordinario : Il Decreto Genova varato lo scorso 13 settembre dal governo di Giuseppe Conte sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra domani e sabato 22 settembre e solo a partire dalla sua pubblicazione scatteranno i 10 giorni di tempo per la nomina del commissario straordinario.Il testo definitivo non è stato ancora diffuso al pubblico, ma oggi è trapelata una bozza che non dovrebbe essere troppo diversa da quella in arrivo sulla Gazzetta Ufficiale. Da ...

Decreto Genova pronto - sgravi fiscali e aiuti : le misure in Bozza : C’è molta attesa sul prossimo Consiglio dei ministri che dovrà varare il Decreto Genova, più in particolare le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”. La bozza sta girando in queste ore, in attesa che venga discussa e approvata dal Governo Conte e prevede tra le altre misure, che sarà il nuovo commissario straordinario a ...

Ponte Morandi - la Bozza del decreto : Ponte Morandi , arriva la bozza del decreto con le 'Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per altre ...

Immigrazione - ecco la Bozza del decreto Salvini : È in dirittura d’arrivo il decreto Immigrazione voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. A quanto apprende l’AdnKronos, venerdì si dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri interessati, prima dell’approdo del testo in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, formato da 15 articoli, reca “disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di ...

Migranti - la Bozza del decreto Salvini : E' in dirittura d'arrivo il decreto immigrazione voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. A quanto apprende l'AdnKronos, venerdì si dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri ...

Decreto Milleproroghe in arrivo al Cdm : i contenuti della Bozza : Era stato annunciato in via informale e sarà probabilmente sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani – 21 luglio – la bozza del Decreto Milleproroghe, il tradizionale documento di fine anno che posticipa l’entrata in vigore di alcune leggi e la loro scadenza, e che il Governo Conte vuole sembra invece intenzionato ad anticipare a luglio. Una decina di articoli si occuperanno di più fronti: enti territoriali e rinnovo dei mandati dei ...