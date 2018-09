Bomba d' acqua su Caserta | le strade diventano fiumi | ?caos in città Video

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi temporali al Centro/Sud : Bomba d’acqua tra Reggio Calabria e Messina [LIVE] : 1/10 ...

Violenti temporali in Sicilia : Bomba d'acqua a Siracusa : Violenti temporali sono in corso in buona parte della Sicilia. Bombe d'acqua a Siracusa, Trecastagni, Piazza Armerina, Calatafimi, Caltabellotta.

Bomba d'acqua a Bologna - auto sommerse e capannoni allagati : Temporale a Bologna, dove un acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l'area logistica dell'...

Maltempo Sardegna - Bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Bomba d'acqua a Fermignano : frane e allagamenti/ Ultime notizie - tromba d'aria a Carpegna : danni ingenti : Bomba d'acqua a Fermignano: frane, allagamenti e strade bloccate. Il maltempo si è abbattuto su molti comuni della provincia di Pesaro e Urbino. tromba d'aria a Carpegna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua a Fermignano e a Urbania : 90mm di pioggia in 30 minuti - frane e smottamenti : bomba d’acqua nel primo pomeriggio di oggi ha colpito Fermignano e Urbania (Pesaro Urbino), con allagamenti delle abitazioni e smottamenti nelle strade. La Sp 4 “Metaurense”, che collega i due Comuni, e’ stata chiusa per una frana. In poco più di 30 minuti sono caduti 90mm di pioggia. Al lavoro mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia per la rimozione del terriccio sceso e per il ripristino della circolazione. Sul ...

Bomba d’acqua a Verona - interrotto il concerto di Annalisa al Teatro Romano : Vigili del fuoco presi dalle 22 di ieri sera, 6 settembre, per il nubifragio che ha colpito il Veronese a macchia di leopardo. La zona più colpita è stata Arbizzano. La pioggia torrenziale ha bloccato anche la cantante: "Mi dispiace, ma tornerò".Continua a leggere

Artico - enorme massa d’acqua calda sotto il ghiaccio : “In 30 anni la temperatura è raddoppiata - è una Bomba a orologeria” : Una bomba a orologeria sotto l’Artico, che potrebbe causare uno scioglimento dei ghiacci senza precedenti. Questo rappresenta, secondo uno studio pubblicato su Science Advances da Mary-Louise Timmermans della Yale University e da John Toole e Richard Krishfield della Woods Hole Oceanographic Institution, l’enorme massa d’acqua sotto l’Artico che, a causa dei cambiamenti climatici, ha raddoppiato la sua temperatura negli ultimi trent’anni. ...

Maltempo - la Bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

Bomba d'acqua ad Albenga : le fogne allagano l'area canina in regione Burrone - FOTO e VIDEO - : Arriva settembre e ai primi acquazzoni ecco che Albenga si allaga. Diverse le segnalazioni e le FOTOgrafie ricevute per quel che concerne via del Cristo, viale Pontelungo, via Che Guevara, il rio ...

Bomba d'acqua sul Veronese : danni ingenti : Verona, 2 set., AdnKronos, - Allagamenti nel Veronese in seguito al maltempo e alle forti precipitazioni che da ieri hanno colpito la zona. Le squadre Speleo Alpini Fluviali hanno portato in salvo ...

Meteo : Bomba d'acqua su Bari - giù alberi : 19.25 Un violento temporale, misto a raffiche di vento che hanno divelto alcuni alberi e cartelloni stradali,si è abbattuto su Bari sorprendendo automobilisti in città e i bagnanti in spiaggia. La Polizia locale riferisce che non i sottovia non sono stati chiusi al traffico perché, seppur allagati, l'acqua non aveva raggiunto livelli preoccupanti. La pioggia è scesa in modo copioso e, complice un vento forte, ha ribaltato numerosi cassonetti ...