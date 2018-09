Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo scuolabus | morto Era con la mamma | lei si

Padova - travolto in bici dallo scuolabus : Bimbo di 8 anni muore in strada : La tragedia a San Martino di Lupari dove la piccola vittima stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Il dramma si è consumato in pochi attimi all'ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno. Nonostante il tempestivo intervento dei medici anche con un elicottero, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Dramma in hotel - Bimbo di 4 anni scivola nella piscina e muore annegato : Il piccolo Presley Stockton è stato rinvenuto nella piscina già esanime. Nonostante i tentativi di rianimazione dei presenti e poi dei soccorsi medici, purtroppo non ce l'ha fatta, era in vacanza con la famiglia da poco più di 24 ore.Continua a leggere

Autista 77enne confonde freno con acceleratore - bus uccide Bimbo di 7 anni e una donna : L'uomo, con un carriera di 45 anni alle spalle, era stato messo in pensione ma poi richiamato come Autista di riserva e continuava a guidare grossi bus. Non subirà alcuna condanna perché subito dopo l'accaduto una perizia medica ha stabilito che in realtà soffriva di demenza senile.Continua a leggere

Firenze - Bimbo di 5 anni scappa dall’asilo e nessuno se ne accorge : ritrovato in strada : Ad accorgersi del piccolo alcuni passanti dopo averlo notato in lacrime davanti alla sua abitazione che chiamava la mamma che in realtà non era in casa. Il bambino, zaino in spalla, se ne era uscito dall'istitutivo completamente da solo e senza che nessuno se ne accorgesse.Continua a leggere

Reggio Emilia - violenza sessuale su Bimbo di 4 anni : accusato il bidello : Una notizia che se venisse confermata risulterebbe un vero e proprio dramma, [VIDEO] perché quanto accaduto nella provincia di Reggio Emilia è veramente grave. Il protagonista in negativo è il bidello di un asilo del posto, un uomo cinquantunenne, che è adesso indagato dalla procura con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un bambino di appena quattro anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, la grave vicenda ...

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : neonato muore - grave Bimbo di 2 anni : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni...

Firenze - Bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata/ Ultime notizie - figlia di 7 anni sotto shock : bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata. Tragedia a Firenze, al Mugello: l'omicida, il 34enne Niccolò P., ha colpito il figlioletto dopo una lite con la compagna(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:22:00 GMT)

Bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata - l'uomo voleva colpire anche la figlia di 7 anni : Uccide il figlio di una anno con una coltellata. Orrore in serata a Scarperia, un comune del Mugello , in provincia di Firenze. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con ...