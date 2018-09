Bimbi uccisi dalla mamma a Rebibbia | la donna dice ' no' all' espianto degli organi del

Bimbi uccisi dalla madre a Rebibbia - fu segnalata la sua intolleranza ai figli : La detenuta che due giorni fa a Rebibbia ha ucciso uno dei due figli e ferito gravemente il secondo, poi morto anche lui in ospedale,, 'era stata più volte segnalata per alcuni comportamenti, ...

Trovato il padre dei Bimbi uccisi a Rebibbia : Roma, 20 set. (Adnkronos) - - E' stato Trovato in carcere in Germania il padre dei due bimbi uccisi martedì scorso da Alice S., la detenuta 33enne di origine tedesca che martedì scorso ha lanciato i due figlioletti per le scalenel reparto nido del carcere di Rebibbia a Roma. A rintracciare Ehis E.,

Trovato il padre dei Bimbi uccisi da una detenuta a Rebibbia : è in carcere in Germania : E' stato rintracciato dai carabinieri e dall'Interpol e si trova in un carcere della Germania il nigeriano Ehis E., padre dei piccoli Faith e Divine che la madre Alice Sebesta , una 33enne tedesca di ...

Bimbi uccisi a Rebibbia - la procura cerca il padre : 'È l'unico che può dare ok a donazione organi' : Si cerca il papà dei due piccoli uccisi dalla mamma all'interno nel carcere di Rebibbia . Si chiama Ehis, è nigeriano. A lanciare l' appello la procura di Roma . ' Purtroppo anche il secondo bambino è ...

Rebibbia - madre Bimbi uccisi : sono liberi : 17.00 "I miei bambini adesso sono liberi". Così la detenuta che ieri ha lanciato i due figli sulle scale del carcere di Rebibbia ha raccontato al suo avvocato, quanto avvenuto nel reparto nido del penitenziario. Nel corso del colloquio, avvenuto nel reparto di psichiatria dell'ospedale Pertini dove si trova piantonata da ieri, la 33 enne tedesca, in base a quanto riferisce il suo difensore, è apparsa consapevole di quanto fatto. La figlia è ...

Il papà dei Bimbi uccisi dal treno in Calabria : "Nel 2018 non si può morire in questo modo atroce" : "Bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo". Ha rotto il silenzio Pietro Pipolo, il papà di Lorenzo e Gilla, i bambini travolti e uccisi da un treno l'8 agosto mentre erano in vacanza a Brancaleone, in Calabria.I piccoli erano con la madre, Simona dell'Acqua e stavano attraversando un binario per raggiungere il mare: "Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non ...

Ancora grave madre Bimbi uccisi da treno : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 9 AGO - Restano molto gravi le condizioni di Simona D'Allacqua, la donna di 49 anni investita ieri pomeriggio a Brancaleone da un treno regionale mentre attraversava i binari ...