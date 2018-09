Berlusconi vede Salvini e Meloni | “Presto il centrodestra tornerà al governo” 

Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Berlusconi vede Salvini. euro E scatta l'ira dei 5Stelle : Ieri sera, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati ad Arcore . Ma il loro faccia a faccia non è stato gradito da tutti, anzi: al Movimento 5 Stelle non è piaciuto proprio.'Stiamo ancora ...

Berlusconi-Salvini - impegno a rivedersi. Verso l'intesa su Regionali e Foa alla Rai : 'I rapporti con Berlusconi sono sempre stati buoni', aveva sviolinato, 'ne ho enorme stima perché è stato un grande nella politica, nel calcio, nell'editoria, nella televisione', tutto rigorosamente ...

Orban : "Ho chiesto a Berlusconi il consenso per vedere Salvini" : Il premier ungherese Orban durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro Salvini: «Sono ungherese, quindi leale. Per questo incontro ho chiesto il consenso a Berlusconi, perché ...

Concessioni - il sottosegretario Buffagni : “Rivedere pure quelle tv. Se Berlusconi non ha ricevuto favori non ha da temere” : Non solo Autostrade. Il governo intende rivedere le Concessioni relative alle reti del gas, dell’elettricità, della telefonia. E pure: quelle ferroviarie, radiofoniche, dell’acqua minerale, delle telecomunicazioni e delle televisioni e le derivazioni idroelettriche. L’annuncio è del sottosegretario M5s agli Affari Regionali Stefano Buffagni che ha parlato a il Messaggero a poco più di una settimana dalla tragedia del crollo del ponte ...

Silvio Berlusconi - il diktat : non vuole più vedere Maurizio Gasparri in televisione : Ci dispiace per Gasparri. Non se lo meritava. Il leader di Forza Italia giovedì è andato a Roma per annunciare la sua ridiscesa in campo e varare l'Altra Italia, il progetto per tornare a essere il ...

Marchionne - Berlusconi : mi sarebbe piaciuto vederlo premier : Roma, 25 lug., askanews, - 'Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese', avrebbe ridato 'dignità alla politica'. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, in una nota diffusa dopo la morte di Sergio Marchionne. 'Con Sergio Marchionne - afferma Berlusconi - l'Italia perde non soltanto il più ...