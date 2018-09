Berlusconi-Salvini-Meloni | Noi uniti

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : 'Avanti sulla manovra rispettando il nostro programma' : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Salvini-Berlusconi-Meloni : "Noi uniti" : 19.06 Il centrodestra, al termine del vertice a P.Grazioli, rilancia "la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni".In una nota congiunta,Berlusconi, Salvini e Meloni, assicurano che il centrodestra "si presenterà unito" alle Regionali,con un "candidato condiviso". Poi in vista della Manovra: deve continuare a manifestarsi "la precisa volontà di contribuire nell'interesse dell' Italia a trasformare in atti dell'esecutivo i ...

Foa presidente Rai - Commissione di Vigilanza lo ripropone/ Ultime notizie - vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:26:00 GMT)

Centrodestra - Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie - ira del M5s per vertice di Arcore : Centrodestra, Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie, possibili frizioni tra Lega e Forza Italia, mentre c'è da registrare l'ira del M5s per vertice di Arcore(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Salvini-Berlusconi : ad Arcore prove di disgelo : 2 Matteo Salvini, dopo essere stato ospite nel salotto televisivo di Domenica live condotto da Barbara D'Urso, ha incontrato in serata nella sua villa di Arcore Silvio Berlusconi. Presenti anche i due principali referenti politici di Lega e Forza Italia, Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani. Il ministro degli Interni e il leader di Forza Italia, hanno affrontato i principali nodi politici fra i due alleati: [VIDEO]televisione ed ...

DIETRO LE QUINTE/ Nomi (e veti) del risiko Berlusconi-Salvini su regionali e Rai : I due leader si sono incontrati ad Arcore per parlare di elezioni regionali. Perché sulla Rai la Lega potrebbe giocare a Forza Italia uno scherzetto. Insieme al Pd. VINCENZO PAOLO CAPPA(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Incontro Salvini-Berlusconi, ecco la trappola dell'ex premier, di A. FannaLEGHISMI/ Dal 15 settembre '96 a oggi, così Salvini ha tradito il Nord, di R. Locatelli