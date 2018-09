Bellezza al miele

Hair care : come usare il miele per la Bellezza dei capelli : Se, nonostante i tanti prodotti che si accumulano nel tuo bagno, i tuoi capelli appaiono ancora disidratati, forse è il momento di abbandonare i prodotti “in scatola” e passare a un trattamento totalmente naturale. Il miele è un ingrediente utilissimo per la salute dei capelli, infatti può essere utilizzato per idratare e ammorbidire i capelli, favorendone una crescita sana. Ecco come introdurlo nella tua Hair routine. Probabilmente ti starai ...