Belén lascia Iannone ma lo scoop è fake | su Instagram la replica

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ "Non so cosa voglio - so quello che non voglio" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop: "questa non sarà una crisi passeggera", avrebbe dichiarato la showgirl agli amici.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:22:00 GMT)