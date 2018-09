Batteria iPhone Xs Max Quanti mAh?

Capacità Batteria iPhone XS - XS Max e XR : ecco tutti i dati finora tenuti nascosti : Eravate propruo curiosi di conoscere le Capacità rispettive delle batterie dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR? Un dato che ci sembra giusto condividere con voi, e che possiamo girarvi grazie alle informazioni ricavate dalla recente certificazione cinese che i tre melafonino hanno ottenuto. Come riportato da 'PhoneArena.com', iPhone XS, XS Max e XR godono rispettivamente di autonomia di 2658, 3174 e 2942 mAh. In particolare, il dispositivo da ...

Apple aggiorna i costi per la sostituzione della Batteria degli iPhone fuori garanzia : A seguito del battery-gate, un grande bacino di utenti con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE ha riscontrato un deterioramento delle prestazioni dei propri iDevice. Questo dopo l’aggiornamento ad iOS 10.2.1 poichè, con quest’ultimo aggiornamento, Apple introdusse un nuovo sistema per la gestione energetica durante i picchi di lavoro. Apple fu costretta a rilasciare questo update a seguito delle numerose ...