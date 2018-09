Basket | Champions League 2018-2019 | a Cantù l’andata del primo turno preliminare

oasport

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ilassaggio d’Europa della stagione, per quanto riguarda l’Italia, lo regala la Red October. All’esordio inball, nell’andata del, la formazione allenata da Evgeny Pashutin supera con difficoltà gli ungheresi dello Szolnoki Olaj. Il 69-68 finale è frutto, per la formazione di casa, dei 19 punti di Frank Gaines (con 5/8 da 3), dei 16 di Gerry Blakes e degli 11 di Shaheed Davis. Bene anche Ike Udanoh con 9 e 12 rimbalzi. Si rivela nuovamente mortifero David Vojvoda, con 22 punti all’attivo: per lo Szolnoki gli altri top scorer sono Strahinja Milosevic con 17 (la percentuale però è brutta: 6/18 dal campo) e Luksa Andric con 12. In un PalaDesio tutt’altro che pieno, l’inizio delquarto è un mezzo incubo per gli uomini di Pashutin, che vanno rapidamente indietro per 3-11 sotto ...