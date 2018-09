Baseball | i convocati dell’Italia per lo stage in Arizona di ottobre

oasport

(Di giovedì 20 settembre 2018) In pieno Super 6, sono arrivate le convocazioni diramate da Gilberto Gerali per la tournée che l’Italia svolgerà, dal 28 settembre al 13, nello stato americano dell’, e precisamente a Mesa. Queste le parole del manager azzurro: “Saremo ospiti della struttura degli Oakland Athletics, che conosciamo bene e che già in diverse occasioni ci ha accolto con un’organizzazione e un’efficienza impeccabili. Grazie all’amicizia con gli A’s, l’Italia è inserita nel calendario della Instructional League, dove molti club di Major League mandano i propri prospetti più interessanti, per un periodo di lavoro intensissimo, che generalmente prevede allenamento sui fondamentali la mattina e partita al pomeriggio. Così faremo noi“. Sonoatleti in parte già in azzurro al Super 6 nonché d’esperienza (è la funzione, per esempio, di Chris Colabello) assieme a ...